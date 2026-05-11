देहरादून: जिस महिला को उत्तराखंड और यूपी की पुलिस खोज रही थी, उसी ने फोन कर बताया- वह बेगूसराय में है

Pragya tells that she is in Begusarai.: देहरादून से गाजियाबाद आ रही प्रज्ञा सिंह रात में अचानक गायब हो गई, जो अपने पति के साथ नंदा देवी एक्सप्रेस से सफर कर रही थी। रात में जब पति की आंख खुली तो प्रज्ञा गायब थी। ट्रेन में खोजा, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की जानकारी पुलिस और परिवार वालों को दी। स्वयं भी मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर उतर गया। रेलवे पुलिस में शिकायत की। मिली शिकायत के आधार पर रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की कोशिश की, लेकिन मौके के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। परिवार वाले किसी आशंका से भयभीत थे। अब प्रज्ञा ने अपने पति को फोन करके बताया कि वह बेगूसराय में अपने मौसी के यहां है। प्रज्ञा के सकुशल होने की खबर मिलते ही घर वालों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड पुलिस प्रज्ञा को लेकर अपने साथ आई है और पूछताछ कर रही है। मामला लक्सर थाने से जुड़ा हुआ है। ‌