सपेरों के काले कारनामों का पर्दाफाश: 3 गिरफ्तार, बंद घरों को निशाना बनाकर करते थे लूटपाट

नैनीताल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने लूटपाट गैंग का पर्दाफाश किया है। SSP ने बताया कि 5 मई 2026 को वादी मनोज कुमार जोशी ने पुलिस को तहरीर दी थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 1 मई 2026 को वह किसी काम से कोटाबाग गया गया। मनोज, नैनीताल के हरिपुर मोतिया इलाके में स्थित अपने घर वापस लौटा तो उसे चोरी की जानकारी हुई। घर पहुंचने पर मनोज को पता चला कि उसके घर से सोना-चांदी के जेवर चोरी हो गए हैं। फरियादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी का मामल बरामद करके उसके स्वामी को सौंप दिया है।