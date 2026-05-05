नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के ट्रैकिंग रूटों के लिए नई व्यवस्था लागू, अब करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जानें कब शुरू होगी प्रक्रिया

नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में कई छोटे-बड़े ट्रैकिंग रूट हैं। इनमें कुछ रूट केवल गर्मियों में खुले रहते हैं, जबकि कुछ सर्दियों में भी संचालित होते हैं। इन सभी रूटों पर जाने के लिए विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। पिछले वर्ष फूलों की घाटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया था, जिसकी सफलता के बाद इस साल पूरे पार्क के सभी ट्रैकिंग रूटों को ऑनलाइन व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ टूर ऑपरेटरों को भी मिलेगा।