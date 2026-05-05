उत्तराखंड में फिर बदली स्कूलों की टाइमिंग, शिक्षकों के विरोध के बाद आया फैसला, जानें नया शेड्यूल

शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि यह बदलाव केवल ग्रीष्मकाल के लिए है। उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा जारी नए शेड्यूल के मुताबिक, 1 अक्टूबर से स्कूल सुबह 8:45 बजे शुरू होंगे और छुट्टी दोपहर 3:10 बजे होगी। शीतकाल में पहले 4 पीरियड 45 मिनट तथा बाद के 4 पीरियड 40-40 मिनट के रहेंगे।

सरकार के निर्णय का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। शिक्षकों ने उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। नया शेड्यूल तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अभिभावक भी इस बदलाव से राहत महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी में बच्चों को घर लौटने में आसानी होगी।