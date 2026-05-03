रुद्रप्रयाग में बड़ा फैसला, एक झटके में 10 शिक्षकों की नौकरी खत्म, जानिए पूरा मामला

Uttarakhand School Teacher News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शिक्षा विभाग के एक सख्त फैसले ने हड़कंप मचा दिया है। करीब 5 से 7 साल से काम कर रहे 10 सहायक अध्यापकों की सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गई। यह कदम हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। इतना ही नहीं, जिन शिक्षकों को जनगणना जैसे महत्वपूर्ण काम में लगाया गया था, उन्हें वहां से भी हटा दिया गया है।