भगवान शिव के दर्शन का मौका, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें अप्लाई

Kailash Mansarovar Yatra 2026: शिव भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पांच साल के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का आधिकारिक शेड्यूल 2026 के लिए आ गया है। इस साल यह यात्रा 30 जून से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं और साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 मई 2026 रखी गई है। इस साल की यात्रा कई मायनों में खास है, क्योंकि इसे दो अलग-अलग पारंपरिक मार्गों से संचालित किया जाएगा और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।