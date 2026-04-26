वेस्ट एशिया में भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार अलर्ट, MEA ने जारी की नई एडवाइजरी

हालात के बावजूद भारत और वेस्ट एशिया के बीच हवाई संपर्क पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। 28 फरवरी से अब तक करीब 12.96 लाख यात्रियों ने इस क्षेत्र से भारत की यात्रा की है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से सीमित लेकिन नियमित उड़ानें जारी हैं और एक दिन में लगभग 110 फ्लाइट्स के संचालन की उम्मीद है। सऊदी अरब और ओमान से भी उड़ान सेवाएं जारी हैं। वहीं कतर, कुवैत और बहरीन ने अपने एयरस्पेस को आंशिक रूप से खोल दिया है, जिससे यात्रा के विकल्प बढ़े हैं।