IOL देहरादून में नौकरी का सुनहरा मौका: प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित इन पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आईओएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अधिसूचना में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन पत्र के साथ अटैच करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक लिफाफे में डालने के बाद उसे 'अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ओएफआईएलडीडी कैम्पस रायपुर, देहरादून (उत्तराखंड) - 248008' पते पर तय लास्ट डेट तय या उससे पहले डाक कर दें। इसी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें।