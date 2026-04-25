बागेश्वर की गीतिका पंत ने 98% अंक पाकर किया स्टेट टॉप, इंजीनियर बनने का है सपना

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (यूबीएसई) ने शनिवार को कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम जारी किए। अन्य बोर्ड के परिणामों की तरह ही उत्तराखंड बोर्ड में भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करके बाजी मारी है। इस वर्ष बागेश्वर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज की गीतिका पंत ने उत्तराखंड बोर्ड इंटर परीक्षा में 500 में से 490 अंक प्राप्त करके पूरे राज्य में टॉप किया है। यूके बोर्ड से 12वीं की परीक्षा में गीतिका ने 98 प्रतिशत के साथ पहला स्थान लाकर जिले का नाम रोशन किया है।