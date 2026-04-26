यमुनोत्री-गंगोत्री यात्रा 2026, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर प्रशासन का कड़ा पहरा, 24 घंटे निगरानी

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा व्यवस्थाओं को हर स्तर पर मजबूत बनाए रखा जाए और किसी भी सेवा में लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को धामों में दर्शन के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरी तरह दुरुस्त और सक्रिय रहें। साथ ही सभी सेवाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाएं ताकि श्रद्धालुओं को अनावश्यक प्रतीक्षा या परेशानी का सामना न करना पड़े।