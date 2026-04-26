यमुनोत्री-गंगोत्री यात्रा 2026, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर प्रशासन का कड़ा पहरा, 24 घंटे निगरानी

यमनोत्री-गंगोत्री यात्रा पर कड़ा पहरा, PC- IANS
उत्तरकाशी : चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव श्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा इस वर्ष जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी और सुव्यवस्थित प्रबंधन के बीच सुचारू रूप से संचालित हो रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन और मार्ग व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल कार्रवाई कर श्रद्धालुओं की यात्रा निर्बाध रूप से जारी रखी जा सके।
जिला प्रशासन ने यात्रा सीजन को देखते हुए सभी प्रमुख पड़ावों, विश्राम स्थलों और संवेदनशील मार्गों पर विशेष प्रबंध किए हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, ट्रैफिक नियंत्रण, चिकित्सा टीमों की उपलब्धता और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है। प्रशासन का प्रयास है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित, सहज और आध्यात्मिक वातावरण में दर्शन का अवसर मिले।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा व्यवस्थाओं को हर स्तर पर मजबूत बनाए रखा जाए और किसी भी सेवा में लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को धामों में दर्शन के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरी तरह दुरुस्त और सक्रिय रहें। साथ ही सभी सेवाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाएं ताकि श्रद्धालुओं को अनावश्यक प्रतीक्षा या परेशानी का सामना न करना पड़े।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। मार्गों की नियमित जांच, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन से जुड़े संसाधनों को हर समय तैयार रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित, संतोषजनक और यादगार यात्रा अनुभव मिले।
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी प्रशासन विशेष रूप से गंभीर है। यात्रा मार्ग पर चिकित्सा शिविर, एंबुलेंस सेवाएं, प्राथमिक उपचार केंद्र और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों और कठिन मार्गों पर विशेष मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
इसके अलावा पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की साफ-सफाई, कूड़ा निस्तारण और स्वच्छता अभियान को भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। प्रशासनिक टीमें नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं और जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
यात्रा मार्ग पर परिवहन सेवाओं को भी व्यवस्थित किया गया है। बसों, टैक्सियों और स्थानीय वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है ताकि जाम जैसी स्थिति न बने और यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें लगातार समन्वय बनाकर कार्य कर रही हैं।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें, मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें। साथ ही किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन या निकटतम सहायता केंद्र से संपर्क करें।
कुल मिलाकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन की सक्रियता, समर्पण और बेहतर समन्वय के चलते यमुनोत्री और गंगोत्री धाम यात्रा व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। श्रद्धालुओं में भी व्यवस्थाओं को लेकर संतोष दिखाई दे रहा है और वे सुरक्षित माहौल में दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
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