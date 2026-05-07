हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी: हर की पैड़ी पर बनेंगे 3 अस्थायी रैंप, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने का प्लान

Har Ki Pauri Ramps: हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला 2027 को लेकर प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने तैयारियों को तेज कर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए हर की पैड़ी स्थित ब्रह्म कुंड क्षेत्र में तीन अस्थायी रैंप बनाए जाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस बार कुंभ मेले में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भीड़ आने की संभावना है, इसलिए पहले से ही व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।