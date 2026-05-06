राहुल गांधी का PA बताकर ठगी के मामले पर सियात तेज, भावुक हुए गणेश गोदियाल, कहा- मुझे हटाने के लिए साजिश हो रही

राहुल गांधी का PA बताकर ठगी मामले पर सियात तेज (Photo- Patrika)
राहुल गांधी का फर्जी पीए बनकर 25 लाख ठगने के मामले में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना पक्ष रखा है। इस मामले पर भावना पांडेय ने भी प्रतिक्रिया दी है। दून प्रेस क्लब में भावना पांडेय ने दावा किया कि राहुल गांधी का PA बनकर ठगी करने वाले गौरव कुमार ने गणेश गोदियाल, हरीश, हरक सिंह से भी बात की है।
उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पुलिस प्रशासन से ठग के असली मकसद और उसके पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब करने की मांग की है। पुलिस की ओर से एक दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए शातिर ठग के मामले पर बोलते हुए गोदियाल काफी भावुक नजर आए। आरोप लगाया कि राजनीतिक गलियारों में उनकी छवि को धूमिल करने और उन्हें पद से हटाने को विरोधी निचले स्तर तक गिर गए हैं।
कांग्रेस भवन में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में भावुक हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि डेढ़-दो महीनों से उनके खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही थी। उनके बारे में लगातार अनर्गल बातें फैलाई जा रही थीं। इस कदर मानसिक रूप से परेशान किया कि कई दिनों ठीक से सो नहीं पाए। गोदियाल ने खुलासा किया कि इस ठग का फोन उनके पास भी आया था और एक पल के लिए वह खुद भी उसकी बातों के झांसे में आ गए थे। हालांकि, जब ठग ने मामले में सेटलमेंट की बात शुरू की, तब उन्हें गहरा शक हुआ, क्योंकि उस स्तर पर किसी भी तरह के सेटलमेंट का कोई तुक नहीं बनता था।
गणेश गोदियाल उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। गोदियाल ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। उन्होंने अंदेशा जताया कि शायद पुलिस को 'ऊपर' से सब कुछ उजागर न करने के निर्देश या निर्देश मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि पुलिस को बिना किसी दबाव के इस बात का खुलासा करना चाहिए कि आखिर इस ठगी के खेल में कौन-कौन से लोग फंसे थे और उनका इस साजिश में शामिल होने का असली मकसद क्या था। उन्होंने साफ किया कि जनता के सामने इस खेल का सच आना बेहद जरूरी है।
इस मामले पर कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि उनसे ठग ने संपर्क किया था, लेकिन अब जब स्पष्ट हो गया है कि इसके पीछे एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस को गहनता से छानबीन करके पूरे मामले का खुलासा करना चाहिए। इधर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ठग की ओर से उनसे संपर्क किए जाने की बात से पहले ही इनकार कर चुके हैं।
SSP प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि PA बनकर ठगी में गिरफ्तार हुए गौरव कुमार के साथ छज्जू, रजत, मदन, मनिंदर सिंह और कालू भी इस गैंग में शामिल हैं। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस और SOG की टीमें दबिश दे रही हैं। उनकी गिरफ्तारी होने पर गैंग में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी ली जाएगी।
उत्तराखंड में सामाजिक कार्यकर्ता भावना पांडेय से एक शख्स ने 25 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी की पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी गौरव कुमार के रूप में हुई है। आरोपी ने खुद को राहुल गांधी का PA बताकर भावना पांडे को उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद दिलाने के नाम पर ठगी की थी। फिलहा, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
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