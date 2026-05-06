राहुल गांधी का PA बताकर ठगी के मामले पर सियात तेज, भावुक हुए गणेश गोदियाल, कहा- मुझे हटाने के लिए साजिश हो रही

इस मामले पर कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि उनसे ठग ने संपर्क किया था, लेकिन अब जब स्पष्ट हो गया है कि इसके पीछे एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस को गहनता से छानबीन करके पूरे मामले का खुलासा करना चाहिए। इधर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ठग की ओर से उनसे संपर्क किए जाने की बात से पहले ही इनकार कर चुके हैं।

SSP प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि PA बनकर ठगी में गिरफ्तार हुए गौरव कुमार के साथ छज्जू, रजत, मदन, मनिंदर सिंह और कालू भी इस गैंग में शामिल हैं। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस और SOG की टीमें दबिश दे रही हैं। उनकी गिरफ्तारी होने पर गैंग में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी ली जाएगी।