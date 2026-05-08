IMD Alert: उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, जानें अगले 5 दिनों का हाल

पर्वतीय जिलों में हुई बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। बारिश और ओलावृष्टि के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में सर्दी महसूस हो रही है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में सर्दियों की तरह मौसम हो रहा है।

केदारनाथ धाम में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं, मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि, मैदानी जिलों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। रात के समय न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से ठंड का एहसास हो रहा है।