शक्तिशाली अल नीनो का अलर्ट: 2026 में टूटेगा भीषण गर्मी का रिकॉर्ड, इटावा का तापमान इस हफ्ते 43 के पास

Strong Super El Nino Alert: मौसम विभाग के अनुसार समुद्र का तापमान रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच रहा है, जिससे सुपर एल नीनो की वापसी की संभावना बढ़ गई है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों में चिंता भी है, जिसके अनुसार 'अल नीनो' न केवल मौसम को प्रभावित करता है बल्कि पृथ्वी के औसत तापमान को भी बढ़ाता है। हाल ही में घटी 'अल नीनो' घटना के कारण वर्ष 2023 और 2024 आधुनिक मौसम विज्ञान के इतिहास में गर्मी के मामले में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि एक शक्तिशाली 'अल नीनो' बनता है, तो 2026 आधुनिक मौसम विज्ञान का सबसे गर्म वर्ष रहने का अनुमान है, जो 2024 को भी पीछे छोड़ सकता है।