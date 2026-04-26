इटावा में ड्रग तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई, 4 तस्कर दबोचे, 25 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद

उत्तर प्रदेश के इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी का खुलासा हुआ है रात में ग्रस्त के दौरान पुलिस को जानकारी हुई की चार कार सवार व्यक्ति कचोरा रोड की तरफ से आ रहे हैं मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गहरी बंदी की और कचोरा रोड पर वहां को रुकने का इशारा किया पुलिस का इशारा मिलते कार सवार व्यक्ति मौके से भागने लगे। पुलिस टीम ने बल प्रयोग करते हुए कार्य स्वरों को कचौरा रोड स्थित पैराडाइज होटल के पास से गिरफ्तार किया।