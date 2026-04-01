यूपी में भीषण गर्मी का कहर: तापमान 42 के पास, जारी की गई चेतावनी

weather department warning: मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर चेतावनी जारी की है। इस संबंध में एक चित्र भी जारी किया गया है। जिसमें प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 42 डिग्री के आसपास दिखाया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर मंडल के जिलों में 20 से 24 अप्रैल के बीच तापमान में भारी वृद्धि होने की संभावना है।आगामी हफ्ते की शुरुआत में 41 से 42 डिग्री के बीच से होने की संभावना है जो 43 डिग्री तक पहुंच सकता है।‌ इसका मुख्य कारण पछुआ हवा है।