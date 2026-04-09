आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेना पड़ा भारी, 7 हजार रुपए के लिए हुआ गिरफ्तार

Head constable caught red-handed taking bribe: इटावा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने आबकारी विभाग के एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जिस पर आरोप है कि वह कंपोजिट शराब दुकान संचालक से अवैध रूप से पैसे की मांग कर रहा था। इस संबंध में कंपोजिट शराब दुकान संचालक ने एंटी करप्शन कानपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। हेड कांस्टेबल पर उन्होंने आरोप लगाया कि शराब की दुकान से जुड़े कामों में कमियां निकाल कर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ‌एंटी करप्शन टीम में केमिकल के नोटों को कंपोजिट शराब दुकान संचालक को देखकर हेड कांस्टेबल को देने के लिए भेजा जैसे ही उसने हेड कांस्टेबल को पैसे दिए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।