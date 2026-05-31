इटावा में अपहरण का झूठा मुकदमा लिखवाना पड़ा महंगा, मेडिकल कॉलेज की महिला संविदा कर्मी दोस्त के साथ गिरफ्तार

Etawah Police Arrested Woman And Her Associate: इटावा में एक महिला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चार लोगों पर अपने अपहरण का मुकदमा लिखवाया था। अपनी तहरीर में महिला ने बताया था कि ड्यूटी से वापस लौटते समय उसका अपहरण कर लिया गया, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर सुनसान इलाके में छोड़ दिया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन जांच में मामला उलटा पाया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद महिला का झूठ पकड़ा गया। अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम ने बताया कि जांच के आधार पर महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना लवेदी थाना क्षेत्र की है।