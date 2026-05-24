24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

फेसबुक पोस्ट से बची युवक की जान: इटावा पुलिस ने पीछा कर रास्ते में ही रोका

Etawah Police: इटावा में एक युवक ने फेसबुक पर लिखा कि घरेलू समस्याओं से तंग आकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेटा और यूपी पुलिस उसकी मंशा के बीच आ गई।‌ इटावा पुलिस 9 मिनट के अंदर युवक के पास पहुंच गई।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

May 24, 2026

इटावा पुलिस ने युवक को बचाया, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस

इटावा पुलिस

Etawah Police: इटावा में पत्नी से परेशान युवक आत्महत्या करने के लिए घर से निकल पड़ा। इसके पहले उसने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें अपनी पत्नी के साथ फोटो के नीचे लिखा‌ कि घरेलू झगड़े के कारण अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए जा रहा हूं। फेसबुक पर की गई पोस्ट को मेटा ने संज्ञान में लिया और इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई। मिली सूचना के बाद सक्रिय हुई इटावा पुलिस युवक के घर पहुंच गई और फिर उसे भी खोज निकाला। पुलिस देख युवक चौंक गया। जिसकी काउंसलिंग की गई। इसके बाद युवक ने आश्वासन दिया कि भविष्य में वह इस तरह का काम नहीं उठाएगा।‌ पुलिस की तत्परता से युवक की जान बच गई। घरवालों के आंखों में आंसू रोक नहीं रुक रहे हैं। मामला इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र का है।

युवक ने फेसबुक पर लिखा, "जा रहा हूं जान देने।"

उत्तर प्रदेश के इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र की पुलिस की सक्रियता से एक युवक की जान बच गई। सोशल मीडिया पर आत्महत्या से जुड़ी पोस्ट साझा करने के बाद पुलिस ने केवल 9 मिनट के भीतर युवक का पीछा कर उसके पास पहुंच गई और उसे वापस घर लेकर आ गई। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का रहने वाला 38 वर्षीय युवक ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उसने लिखा था कि जीवन से निराश हो चुका हूं, आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। मेटा को इस पोस्ट से आत्महत्या के संकेत मिले थे।

मेटा उत्तर प्रदेश पुलिस को दी जानकारी

इह पोस्ट को फेसबुक मेटा (Meta) ने संज्ञान में लिया और यूपी पुलिस सोशल मीडिया सेंटर को अलर्ट के रूप में जानकारी भेज दी। यूपी पुलिस सोशल मीडिया सेंटर को यह अलर्ट 21 और 22 मई की मध्य रात करीब 12:31 बजे प्राप्त हुआ।

युवक के घर पहुंची पुलिस

अलर्ट मिलते ही यूपी पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम सक्रिय हो गई। टीम ने युवक की लोकेशन ट्रेस की, जिसकी लोकेशन इटावा होने की जानकारी मिली। मॉनिटरिंग टीम ने इसकी जानकारी तत्काल इटावा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही इटावा पुलिस सक्रिय हुई और युवक के विषय में जानकारी प्राप्त की।

जसवंत नगर पुलिस ने युवक को खोज निकाला

इटावा में युवक जसवंत नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ले में रहता है। पुलिस जसवंत नगर पुलिस युवक के घर पहुंच गई। जहां घर वालों से बातचीत की और युवक के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की। पता चला कि थोड़ी देर पहले युवक घर से बाहर निकला था। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की। इसी दौरान वह थोड़ी दूर पर जाता हुआ दिखाई पड़ा।

युवक की काउंसलिंग कर घर वापस ले आई

पुलिस ने युवक को रोक लिया और उससे बातचीत की। पुलिस कर्मियों ने युवक को समझाया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। समझने के बाद पुलिस युवक को सुरक्षित घर वापस लेकर आए। बाद में उसकी काउंसलिंग भी कराई गई।

क्या कहती है इटावा पुलिस?

इटावा पुलिस ने बताया कि समय रहते कार्रवाई होने से युवक की जान बच गई, जिसने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का भरोसा दिलाया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और त्वरित पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम की सराहना हो रही है। युवक के घर वाले भी पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी: प्रयागराज में UPSC, NEET, JEE, SSC की निशुल्क कोचिंग, 10 जून तक आवेदन करें
प्रयागराज
मुख्यमंत्री अभ्युदया योजना, फोटो सोर्स- मेटा एआई

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 May 2026 12:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / फेसबुक पोस्ट से बची युवक की जान: इटावा पुलिस ने पीछा कर रास्ते में ही रोका

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इटावा में महिला को किया प्रताड़ित, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

woman crime
इटावा

इटावा लायन सफारी में 7 साल बाद खत्म हुई ‘दुल्हन’ की तलाश, रोहतक जू से पहुंची शेरनी ‘सुधा’

Etawah Lion Safari, Sherni Sudha, Rohtak Zoo
इटावा

इटावा एसएसपी कार्यालय के सामने युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, दो पर लगाया पत्नी के अपहरण का आरोप

एसएसपी इटावा, फोटो सोर्स-X Etawah police
इटावा

दर्दनाक मौत: इटावा में सांड से बचकर भागा किसान कुएं में गिरा, मचा कोहराम

कुएं में गिरकर किसान की मौत, फोटो सोर्स- ChatGPT
इटावा

इटावा में हर्ष फायरिंग से एक युवक घायल, लाइसेंसी और अवैध असलहे के साथ पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- X इटावा पुलिस
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.