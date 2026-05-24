फेसबुक पोस्ट से बची युवक की जान: इटावा पुलिस ने पीछा कर रास्ते में ही रोका

Etawah Police: इटावा में पत्नी से परेशान युवक आत्महत्या करने के लिए घर से निकल पड़ा। इसके पहले उसने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें अपनी पत्नी के साथ फोटो के नीचे लिखा‌ कि घरेलू झगड़े के कारण अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए जा रहा हूं। फेसबुक पर की गई पोस्ट को मेटा ने संज्ञान में लिया और इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई। मिली सूचना के बाद सक्रिय हुई इटावा पुलिस युवक के घर पहुंच गई और फिर उसे भी खोज निकाला। पुलिस देख युवक चौंक गया। जिसकी काउंसलिंग की गई। इसके बाद युवक ने आश्वासन दिया कि भविष्य में वह इस तरह का काम नहीं उठाएगा।‌ पुलिस की तत्परता से युवक की जान बच गई। घरवालों के आंखों में आंसू रोक नहीं रुक रहे हैं। मामला इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र का है।