इटावा में आधी रात रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना, महिला की शिकायत पर केस दर्ज,वारदात से इलाके में सनसनी

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में देर रात हुई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। बलरई थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 28 वर्षीय महिला ने गांव के ही युवक मिथुन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक, उसका पति गुजरात में रहकर काम करता है। घटना के समय वह अपने दो मासूम बच्चों के साथ घर में अकेली थी। बताया जा रहा है कि आधी रात के दौरान आरोपी युवक घर की दीवार फांदकर अंदर घुस आया। महिला ने विरोध किया। लेकिन आरोपी ने उसे धमकाकर जबरदस्ती की। महिला ने किसी तरह खुद और बच्चों को संभाला और तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद पीड़िता काफी सदमे में बताई जा रही है।