इटावा में हर्ष फायरिंग से एक युवक घायल, लाइसेंसी और अवैध असलहे के साथ पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

Etawah celebratory firing: इटावा में हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो को गिरफ्तार किया है। जिनकी हर्ष फायरिंग से एक युवक घायल हो गया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक लाइसेंसी और एक अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। घायल पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया है।‌ पुलिस ने बताया कि गस्त के दौरान मिली सूचना के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना चौबिया थाना क्षेत्र की है।