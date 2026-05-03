आईएमडी अलर्ट: कई मौसमी सिस्टम सक्रिय, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय, 10 मई तक खराब रहेगा मौसम

IMD Weather Alert: मौसम विभाग में 10 मई तक के लिए खराब मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार देश में कई मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। जिसके कारण मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आंधी आने की भी संभावना है। रुक-रुक कर बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इटावा में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।‌ रात में हल्की-फुल्की बारिश होने का अनुमान है। जिसका असर सोमवार के सुबह भी दिखाई पड़ेगा। मंगलवार को भी मौसम खराब रहेगा और जोरदार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी।