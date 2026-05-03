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आईएमडी अलर्ट: कई मौसमी सिस्टम सक्रिय, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय, 10 मई तक खराब रहेगा मौसम

IMD Weather Forecast: मौसम विभाग में मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार आगामी 11 मई तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली और बारिश होने की भी संभावना है।

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इटावा

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Narendra Awasthi

May 03, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

IMD Weather Alert: मौसम विभाग में 10 मई तक के लिए खराब मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार देश में कई मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। जिसके कारण मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दौरान बादल गरजने के साथ आंधी आने की भी संभावना है। रुक-रुक कर बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इटावा में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।‌ रात में हल्की-फुल्की बारिश होने का अनुमान है। जिसका असर सोमवार के सुबह भी दिखाई पड़ेगा। मंगलवार को भी मौसम खराब रहेगा और जोरदार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

मौसम विभाग में आगामी 10 तारीख तक मौसम के खराब रहने की जानकारी दी है, जिसके अनुसार देश में कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएन सुनील पांडे ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहाड़ी क्षेत्रों में बना हुआ है, जबकि दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर भी बना हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्र में बारिश की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है।

रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना

11 मई तक रुक-रुक कर इसी प्रकार बारिश होती रहेगी। इस दौरान तापमान सामान्य से कम या सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलने की संभावना है, जिसके कारण तापमान में भी वृद्धि होगी और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी।

कैसा रहेगा इटावा का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार इटावा में आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। रात में बारिश होने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है।

कैसा रहेगा सोमवार 4 में का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर में तेज धूप निकलने की संभावना है। दिन में छुटपुट गरज के साथ आंधी और बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी।

कैसा रहेगा मंगलवार 5 मई का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार का मौसम काफी खराब रहेगा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व-उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। दिन में गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है; इस दौरान आंधी भी आ सकती है। बादल गरजने का भी पूर्वानुमान है। रात में आसमान साफ रहेगा, लेकिन छिटपुट बारिश होने की संभावना है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।

बुधवार को भी बारिश होने की संभावना

बुधवार 6 मई का तापमान 23 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को एक बार फिर मौसम खराब रहेगा, 23 से 36 डिग्री तापमान के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की भी संभावना है।

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Published on:

03 May 2026 09:27 am

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