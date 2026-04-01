इटावा के घने जंगल में स्थित सैयद मजार पर चलेगा बुलडोजर? नहीं दे पाए साक्ष्य

Mazar located in forest of Etawah will be removed: इटावा के घने जंगलों के बीच स्थित सैयद मजार को लेकर वन विभाग की अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य बिना उच्च स्तरीय अनुमति नहीं किया जा सकता है। घने जंगल के बीच मौजूद मजार को अवैध घोषित करते हुए हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं। जबकि मजार के पक्षकारों का कहना है कि यह 800 साल पुराना है। अब मजार पर बुलडोजर चलाई जाने की चर्चा शुरू हो गई है।