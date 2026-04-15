खुशखबरी: सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान में ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष क्लिनिक, एक छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं

Special clinic for transgenders at Etawah Saifai Medical College, named 'Sahaj Aarogya Clinic': इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में किन्नर (transgender) क्लिनिक खोला गया है। सहज आरोग्य क्लीनिक के नाम से चलने वाले अस्पताल में ट्रांसजेंडरों को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। यह प्रदेश का दूसरा ट्रांसजेंडर क्लिनिक है, जिसका उद्घाटन कुलपति डॉक्टर अजय सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडरों को बिना हिचक-झिझक के क्लिनिक में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और इलाज के साथ परामर्श भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर इसे अभिशाप ना माने। इस मौके पर सैफई मेडिकल कॉलेज के अन्य डॉक्टर व प्रभारी मौजूद थे।