Etawah News: 20 मिनट की ओलावृष्टि ने 20 गांवों के किसानों पर बरपाया कहर, पलभर में उजड़ी सालभर की मेहनत

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से क्षेत्र के मौसम में अचानक बदलाव दर्ज किया गया है। इसके चलते तेज हवाएं, बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि जैसी स्थितियां बनीं। विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बदलता रह सकता है, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस अनिश्चित मौसम के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह दी है।