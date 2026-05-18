इटावा एसएसपी कार्यालय के सामने युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, दो पर लगाया पत्नी के अपहरण का आरोप

Young man consumed poisonous substance in front of Etawah SSP office.: इटावा के एसएसपी कार्यालय के सामने एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी इस युवक को ऐसा करते देख सतर्क हो गए और आनन-फानन युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी का दो लोगों ने अपहरण कर लिया है और वह पुलिस के पास रोजाना चक्कर लगा रहा है, लेकिन पत्नी की बरामदगी नहीं हो रही है, इसलिए उसने अपने जीवन लीला समाप्त करने की सोची। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि युवक की हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।