दर्दनाक मौत: इटावा में सांड से बचकर भागा किसान कुएं में गिरा, मचा कोहराम

Farmer dies after falling into a well in Etawah: इटावा में एक सांड़ ने किस को करने के लिए दौड़ा जिससे बचकर किसान भागने लगा। इसी दौरान वह कुएं में गिर गया। फिर बाहर नहीं निकल पाया। घटना की जानकारी तब हुई जब किसान घर वापस नहीं पहुंचा। जिसकी खोजबीन की गई तो कुएं के अंदर किसान की चप्पल नजर आई जो ऊपर तैर रहा था। शंकाओं के बीच ग्रामीणों ने कुएं में कांटा डाला। इसके बाद खौफनाक दृश्य सामने आया। कांटे के साथ किसान का शव भी ऊपर आ गया। यह देख कोहराम मच गया। परिजन छाती पीट कर रोने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक भाई की तहरीर पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना उसराहार थाना क्षेत्र का है।