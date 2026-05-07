इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा: 22 वर्षीय युवक की मौत, एक माह पहले खरीदी थी नई बाइक

पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि या तो किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना हुई है या फिर बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। हालांकि, वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है।