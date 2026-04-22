इटावा सफारी पार्क: लेपर्ड के शावकों के बीच बड़ा हुआ शेरनी का शावक,  1 साल का हुआ के-रूपा

Etawah Safari Park celebrates K-Rupa's birthday इटावा सफारी पार्क में के-रूप (क्रूपा) शावक का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मोमबत्ती जलाई गई और शावक को केक और मीट खिलाया गया। इस संबंध में सफारी पार्क के अधिकारियों ने बताया कि 21 अप्रैल 2025 को के रूप के साथ चार शावकों ने जन्म लिया था। जिनमें से डिलीवरी के बाद दो बच्चों के ऊपर मादा शेरनी रूपा बैठ गई। जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में शेष दो बच्चों को भी रूपा ने नजदीक आने नहीं दिया। इटावा सफारी पार्क प्रबंधन में विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में दोनों को रखा गया, लेकिन एक की मौत हो गई। सफारी पार्क प्रबंधन के लिए एकमात्र बचे मादा शावक को जिंदा रखने की चुनौती थी। के-रूपा आज अपनी पहली वर्षगांठ मना रही है।