इटावा में साधु के बाल पकड़ कर खींचा, लातों से की पिटाई, दो को किया गया गिरफ्तार

Sadhu beaten up at Etawah Junction railway station: इटावा में साधु के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। जिसमें दो व्यक्ति मिलकर एक साधु को पीट रहे हैं। साधु का बाल पकड़ करके काफी दूर तक खींचा गया। मौके पर खड़े लोगों ने पूरे घटनाक्रम को देखा। कुछ लोग बचाने के लिए आगे आए। घटना की जानकारी रेलवे पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने साधु से पूछताछ की और दोनों हमलावरों के खिलाफ तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। जीआरपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिनको अदालत में पेश किया जा रहा है। घटना इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन की है।