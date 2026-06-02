Etawah News: अविवाहित बनकर रचाया रिश्ता, शादी का झांसा देकर शोषण, सच्चाई खुली तो परिवार को दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने बताया कि 28 मई को जब वह लाइब्रेरी जा रही थी, तभी आरोपी ने रास्ते में उसे रोक लिया और शादी के लिए दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उसी दिन दोपहर में नेशनल हाईवे स्थित एक होटल के पास आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। लगातार उत्पीड़न और धमकियों से परेशान होकर युवती ने कोतवाली में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक कमल भाटी ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते है।इस बात को ध्यान में रखते हुए जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।