Etawah News: अविवाहित बनकर रचाया रिश्ता, शादी का झांसा देकर शोषण, सच्चाई खुली तो परिवार को दी जान से मारने की धमकी

सांकेतिक इमेज
आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब युवती को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है तो उसने संबंध तोड़ने का फैसला किया, जिससे पूरा विवाद शुरू हो गया। इसके बाद युवती ने डायल 112 पुलिस को सूचना भी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत करी तो युवक नाराज हो गया और युवती के परिवार को धमकी देने लगा।
पीड़िता का आरोप है कि सच्चाई सामने आने के बाद उसने आरोपी से दूरी बना ली, जिससे वह बौखला गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी लगातार दबाव बनाने लगा और विरोध करने पर उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसके भाई समेत पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिससे घर में दहशत फैल गई। लगातार मिल रही धमकियों के चलते परिवार मानसिक तनाव में आ गया और खुद की सुरक्षा को लेकर भयभीत रहने लगा।
पीड़िता ने बताया कि 28 मई को जब वह लाइब्रेरी जा रही थी, तभी आरोपी ने रास्ते में उसे रोक लिया और शादी के लिए दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उसी दिन दोपहर में नेशनल हाईवे स्थित एक होटल के पास आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। लगातार उत्पीड़न और धमकियों से परेशान होकर युवती ने कोतवाली में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक कमल भाटी ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते है।इस बात को ध्यान में रखते हुए जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
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