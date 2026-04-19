इटावा सपा सांसद को जान से मारने की धमकी, गिरफ्तारी के समय बोला आरोपी—एक लाइट मांगने पर लगा एससी-एसटी एक्ट

SP MP receives death threat इटावा में सपा सांसद को जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। सांसद के चालक की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है। गिरफ्तारी के समय युवक ने सपा सांसद पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लाइट मांगने पर उनके ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखा गया है, यदि आप लोग कुछ मांग लिए तो सोचो कौन सी धारा लग सकती है? इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र की है।