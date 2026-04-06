6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

ओखा–गुवाहाटी एक्सप्रेस की पैंट्री कार में धुआं, अफरा-तफरी में उतरे यात्री की दूसरी ट्रेन से कटकर मौत

Okha Guwahati Train Incident: इटावा में गुवाहाटी एक्सप्रेस के पैंट्री कार से धुआं निकलने से अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने के लिए यात्री भागने लगे। इसी बीच एक यात्री दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Apr 06, 2026

फोटो सोर्स- X वायरल वीडियो

फोटो सोर्स- X वायरल वीडियो

Okha Guwahati Train Incident: इटावा में ओखा–गुवाहाटी एक्सप्रेस की पैंट्री कार में धुआं उठने से हड़कंप मच गया। गाड़ी रुकते ही यात्री उतरकर भागने लगे। मौके पर रेलवे पुलिस और कर्मचारी आग बुझाने के लिए पहुंच गए। अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था कि दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में एक अन्य ट्रेन आ गई, जिसे देख मौके पर कोहराम मच गया। लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन एक यात्री ट्रेन के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यात्री की पहचान असम के रहने वाले के रूप में हुई है। घटना इटावा साम्हो रेलवे स्टेशन के पास की है।

पैंट्री कार में निकला धुआं, मची दहशत

उत्तर प्रदेश के इटावा में बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। ओखा–गुवाहाटी एक्सप्रेस की पैंट्री कार में अचानक धुआं उठने लगा। इतना ज्यादा धुआं निकल रहा था कि डिब्बे में बैठे यात्रियों को भी परेशानी हुई। ट्रेन के रुकते ही मौके पर अफरातफरी मच गई और यात्री उतरकर भागने लगे। इसी बीच रेल कर्मचारी अग्निशमन यंत्र से आग बुझाने का प्रयास करने लगे।

कानपुर की तरफ से धड़धड़ाते हुए आ रही थी ट्रेन

उसी समय कानपुर की तरफ से एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। रेलवे कर्मचारी ने भागकर कर अपनी जान बचाई, लेकिन एक यात्री की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जिसकी पहचान असम के रहने वाले के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में निकलकर सामने आया है कि पैंट्री कार के ब्रेक बाइंडिंग से धुआं निकल रहा था। लेकिन यह इतनी तेजी से निकल रहा था कि यात्री दहशत में आ गए।

मौके पर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी भी पहुंचे।

घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर स्थानीय रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए। स्थानीय थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

पूरे मामले का एक वीडियो आया सामने

पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें घटनाक्रम के विषय में रनिंग कमेंट्री की जा रही है। इसी दौरान हादसा हो गया जिसमें योग कह रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रेन के पैंटी कार में आग लगने की घटना सामने आते ही गाड़ी को रोक लिया गया। अभी रेलवे पुलिस और कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर ही रहे थे कि दूसरी लाइन पर फुल स्पीड में एक अन्य गाड़ी आ गई।

यात्रियों में अफरातफरी मची

यह देख लोगों के हाथ पैर फूल गए। आग बुझा रहे कर्मचारियों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। लेकिन एक यात्री समझ नहीं पाया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसका एक वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। जिसमें वीडियो बनाने वाला रनिंग कमेंट्री भी कर रहा है बता रहा है कि एक यात्री की जान चली गई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 06:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / ओखा–गुवाहाटी एक्सप्रेस की पैंट्री कार में धुआं, अफरा-तफरी में उतरे यात्री की दूसरी ट्रेन से कटकर मौत

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Etawah News: 20 मिनट की ओलावृष्टि ने 20 गांवों के किसानों पर बरपाया कहर, पलभर में उजड़ी सालभर की मेहनत

इटावा

मौसम का मार: आंधी, तूफान, और ओलावृष्टि कहर बनकर टूटा, 6 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ

फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा

अखिलेश यादव ने कहा- युद्ध क्षेत्र से भटककर कोई मिसाइल तो नहीं गिरी? सैफई के इस गांव में दहशत

खेत में ड्रोन, फोटो सोर्स- X अखिलेश यादव
इटावा

Etawah News:सिंबा-सुल्तान को मिली ‘जंगल की रानी’, इटावा सफारी में शुरू होगी नई प्रेम कहानी!

इटावा

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय: 4 अप्रैल से बारिशों का दौर, अधिकतम तापमान 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान

फोटो सोर्स- पत्रिका
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.