ओखा–गुवाहाटी एक्सप्रेस की पैंट्री कार में धुआं, अफरा-तफरी में उतरे यात्री की दूसरी ट्रेन से कटकर मौत

Okha Guwahati Train Incident: इटावा में ओखा–गुवाहाटी एक्सप्रेस की पैंट्री कार में धुआं उठने से हड़कंप मच गया। गाड़ी रुकते ही यात्री उतरकर भागने लगे। मौके पर रेलवे पुलिस और कर्मचारी आग बुझाने के लिए पहुंच गए। अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा था कि दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में एक अन्य ट्रेन आ गई, जिसे देख मौके पर कोहराम मच गया। लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन एक यात्री ट्रेन के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यात्री की पहचान असम के रहने वाले के रूप में हुई है। घटना इटावा साम्हो रेलवे स्टेशन के पास की है।