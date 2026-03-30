पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय: 4 अप्रैल से बारिशों का दौर, अधिकतम तापमान 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान

IMD weather updates: मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके साथ एक कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन, टर्फ लाइन भी है, जिसके कारण आसमान में बादलों की आवाज बनी रहेगी। इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद में भी बादलों का आवागमन बना रहेगा। जिसके कारण तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। इटावा का अधिकतम तापमान 38 डिग्री पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री पहुंचने का अनुमान है।‌ पिछले 24 घंटे में नजीबाबाद का तापमान सबसे कम 15.6 डिग्री दर्ज किया गया, झांसी का तापमान सबसे अधिक 38.6 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया गया है।