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पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय: 4 अप्रैल से बारिशों का दौर, अधिकतम तापमान 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान

Western disturbance active: मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होने की संभावना है; 4 अप्रैल से मौसम में परिवर्तन आएगा, बारिश होने की जानकारी दी गई है।

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इटावा

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Narendra Awasthi

Mar 30, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

IMD weather updates: मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके साथ एक कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन, टर्फ लाइन भी है, जिसके कारण आसमान में बादलों की आवाज बनी रहेगी। इटावा, कन्नौज, औरैया और फर्रुखाबाद में भी बादलों का आवागमन बना रहेगा। जिसके कारण तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। इटावा का अधिकतम तापमान 38 डिग्री पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री पहुंचने का अनुमान है।‌ पिछले 24 घंटे में नजीबाबाद का तापमान सबसे कम 15.6 डिग्री दर्ज किया गया, झांसी का तापमान सबसे अधिक 38.6 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया गया है।

कैसा रहेगा इटावा का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज इटावा का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में अधिकतर बादल छाए रहेंगे और पश्चिम दिशा से आने वाले मौसम को प्रभावित करेंगे; 15 to 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 to 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात को बूंदाबांदी होने की संभावना है।

कैसा रहेगा 31 मार्च का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 31 मार्च मंगलवार को आसमान साफ रहेगा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान है। रात में आसमान में बादल छाए रहेंगे और मौसम को प्रभावित करेंगे।

कैसा रहेगा 6 अप्रैल तक के मौसम का हाल?

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार 1 अप्रैल का तापमान 22 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी होने की संभावना है। 2 अप्रैल, गुरुवार का तापमान 23 से 38 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि 3 अप्रैल शुक्रवार का तापमान 23 से 36 डिग्री के बीच, शनिवार 4 अप्रैल का तापमान 21 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। शनिवार को बारिश होने की संभावना है। रविवार, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल का तापमान 20 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 4 अप्रैल शनिवार से मौसम में परिवर्तन आने का अनुमान है। बारिश होने की संभावना है।

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Published on:

30 Mar 2026 06:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय: 4 अप्रैल से बारिशों का दौर, अधिकतम तापमान 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान

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