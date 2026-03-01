चोटी कांड के बाद तोड़फोड़ करने में जेल भेजे गए गगन यादव ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई

Gagan Yadav in Etawah: इटावा में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय पार्टी की तरफ से सभा का आयोजन किया गया। जिसमें दादरपुर में हुई पथराव की घटना में जेल भेजे गए गगन यादव ने कहा कि उन्हें मालूम है किसने उनके खिलाफ साजिश रची? उन्हें यह भी मालूम है कि किसके इशारे पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।‌ इस मौके पर उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संबोधन के दौरान अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने वाले के साथ मारपीट की गई और सभा से बाहर कर दिया गया। हालांकि गगन यादव ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। ‌‌