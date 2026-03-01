तापमान में खाया गोता, पिछले 24 घंटे में 12.2 डिग्री की आई कमी

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछली 24 घंटे में बुलंदशहर और अयोध्या का तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि नजीबाबाद का 15.5, मेरठ का 16.2 डिग्री, मुरादाबाद का 16.8 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक बनारस का 22.6 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान 20 डिग्री से कम रहा। ‌मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 21 मार्च के बाद मौसम में फिर परिवर्तन आएगा और तापमान में 4 डिग्री का चढ़ावा वृद्धि होने की संभावना है। बादल भी छंटने लगेंगे। 22 मार्च से एक बार फिर गर्मी का एहसास होगा। तेज और खिली धूप निकलने की संभावना है। ‌zd