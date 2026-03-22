IMD Weather Prediction: मौसम फिर मरेगा पलटी, तापमान 35 डिग्री के पास

IMD Weather Prediction: मौसम विभाग के अनुसार मौसम में एक बार फिर परिवर्तन आएगा। तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी। इस दौरान तापमान 22 से 35 डिग्री के बीच पहुंचने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी जानकारी मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 19-20 मार्च को हुई बारिश का असर खेती-किसानी पर भी पड़ा है।‌ किसानों को काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाओं के कारण बढ़ते तापमान में ब्रेक लगा और लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ़्ते आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। बढ़ते तापमान के कारण लोगों को गर्मी का एहसास होगा। ‌