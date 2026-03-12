12 मार्च 2026,

गुरुवार

इटावा

मौसम विभाग का कोहरा और वायु गुणवत्ता को लेकर अलर्ट: अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक

UP weather update: मौसम विभाग ने घना कोहरा और वायु गुणवत्ता को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार दोनों के ही खराब रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश नहीं होगी।

इटावा

image

Narendra Awasthi

Mar 12, 2026

दिन में तेज धूप, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

IMD alert about fog and air quality: मौसम विभाग ने कोहरे और धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार सुबह के समय कोहरा अधिक रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी का स्तर भी कम रहेगा। सुबह के समय 500 मीटर दृश्यता रहने की संभावना है, जबकि वायु गुणवत्ता भी खराब 400+ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने घर से निकलने के पहले मास्क पहनने की सलाह दी है। बीते दिन बनारस का तापमान न्यूनतम में सबसे अधिक 22.6 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि बांदा का तापमान अधिकतम में सबसे अधिक 38.6 डिग्री दर्ज किया गया। ‌इटावा में आज सुबह से बादल छाए हैं और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। इस हफ्ते तापमान 20 डिग्री से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा आज इटावा का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार इटावा में आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। रात को बादल छाए रहेंगे। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परवर्ती हवाएं चलने की संभावना है। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। ‌

कैसा रहेगा शुक्रवार 13 मार्च का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा इस हफ्ते का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार 14 मार्च का तापमान 19 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। रविवार 15 मार्च का तापमान 19 से 33 डिग्री के बीच, सोमवार 16 मार्च का तापमान 18 से 33 डिग्री के बीच, मंगलवार 17 मार्च का तापमान 18 से 33 डिग्री के बीच, बुधवार 18 मार्च का तापमान 20 से 34 डिग्री के बीच और गुरुवार 19 मार्च का तापमान 19 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान में हल्के-फुल्के बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। ‌

Published on:

12 Mar 2026 07:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / मौसम विभाग का कोहरा और वायु गुणवत्ता को लेकर अलर्ट: अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक

