मौसम विभाग का कोहरा और वायु गुणवत्ता को लेकर अलर्ट: अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक

IMD alert about fog and air quality: मौसम विभाग ने कोहरे और धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार सुबह के समय कोहरा अधिक रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी का स्तर भी कम रहेगा। सुबह के समय 500 मीटर दृश्यता रहने की संभावना है, जबकि वायु गुणवत्ता भी खराब 400+ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने घर से निकलने के पहले मास्क पहनने की सलाह दी है। बीते दिन बनारस का तापमान न्यूनतम में सबसे अधिक 22.6 डिग्री दर्ज किया गया है। जबकि बांदा का तापमान अधिकतम में सबसे अधिक 38.6 डिग्री दर्ज किया गया। ‌इटावा में आज सुबह से बादल छाए हैं और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। इस हफ्ते तापमान 20 डिग्री से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।