Kanpur News: लाइव आया युवक…और लगा ली फांसी, मोबाइल स्क्रीन पर दिखा खौफनाक मंजर

बंबुरहिया निवासी मनीष उर्फ छोटू (33) पेशे से लोडर चालक था। परिजनों के अनुसार उसकी शादी करीब आठ साल पहले माही से हुई थी। दोनों का एक बेटा पुच्चू है। शादी के करीब दो साल बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया था और मामला थाने तक पहुंच गया था। बाद में समझौते के तहत पत्नी बेटे के साथ अलग रहने लगी थी। पत्नी और बेटे से अलग रहने के बाद मनीष काफी गुमसुम रहने लगा था और धीरे-धीरे शराब का आदी भी हो गया था।