Kanpur Weather Update:सुबह से निकली तेज धूप, बढ़ेगी गर्मी, जानिए कैसा रहेगा मौसम

गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप निकलने के संकेत हैं। मौसम साफ रहने के कारण दिन के समय तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। सुबह के समय मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप तेज होने से गर्मी बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय लोगों को धूप और गर्म हवाओं का ज्यादा असर महसूस हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दोपहर के समय उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ सकती है। हवाओं की रफ्तार करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 21 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इन हवाओं के कारण वातावरण शुष्क बना रहेगा और धूप के साथ गर्मी का असर बढ़ सकता है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ समय के लिए हल्की राहत भी मिल सकती है, लेकिन साफ आसमान होने की वजह से तापमान में गिरावट की संभावना कम है।