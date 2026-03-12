Kanpur Weather Update:सुबह से निकली तेज धूप, बढ़ेगी गर्मी, जानिए कैसा रहेगा मौसम

कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार साफ आसमान और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके चलते लोगों को दोपहर के समय गर्मी का एहसास अधिक हो सकता है।मौसम विशेषज्ञ डॉ. यस एन सुनील पांडेय के मुताबिक फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। आसमान साफ रहने के कारण दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से अधिक रह सकते हैं।
गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप निकलने के संकेत हैं। मौसम साफ रहने के कारण दिन के समय तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। सुबह के समय मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप तेज होने से गर्मी बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय लोगों को धूप और गर्म हवाओं का ज्यादा असर महसूस हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दोपहर के समय उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ सकती है। हवाओं की रफ्तार करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 21 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इन हवाओं के कारण वातावरण शुष्क बना रहेगा और धूप के साथ गर्मी का असर बढ़ सकता है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ समय के लिए हल्की राहत भी मिल सकती है, लेकिन साफ आसमान होने की वजह से तापमान में गिरावट की संभावना कम है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। साफ आसमान और बारिश की कमी के कारण तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा सकता है।मौसम के इस बदलाव का असर दैनिक जीवन पर भी पड़ सकता है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलने वाले लोगों को धूप से बचाव करने की सलाह दी गई है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल अगले तीन दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान साफ रहने और धूप तेज होने के कारण तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के संकेत हैं। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है, ताकि गर्मी के प्रभाव से बचा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग