12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur Weather Update:सुबह से निकली तेज धूप, बढ़ेगी गर्मी, जानिए कैसा रहेगा मौसम

Kanpur Weather Forecast:कानपुर मंडल में आज सुबह से तेज धूप निकलने की संभावना है। उत्तर-पश्चिमी हवाएं दोपहर में 21 किमी प्रति घंटे तक चल सकती हैं। साफ आसमान के कारण तापमान बढ़ेगा। अगले तीन दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 12, 2026

कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार साफ आसमान और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके चलते लोगों को दोपहर के समय गर्मी का एहसास अधिक हो सकता है।मौसम विशेषज्ञ डॉ. यस एन सुनील पांडेय के मुताबिक फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और आने वाले दिनों में गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है। आसमान साफ रहने के कारण दिन और रात दोनों के तापमान सामान्य से अधिक रह सकते हैं।

निकलेगी तेज धूप तापमान में होगी वृद्धि

गुरुवार को सुबह से ही तेज धूप निकलने के संकेत हैं। मौसम साफ रहने के कारण दिन के समय तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। सुबह के समय मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप तेज होने से गर्मी बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय लोगों को धूप और गर्म हवाओं का ज्यादा असर महसूस हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दोपहर के समय उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ सकती है। हवाओं की रफ्तार करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 21 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। इन हवाओं के कारण वातावरण शुष्क बना रहेगा और धूप के साथ गर्मी का असर बढ़ सकता है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ समय के लिए हल्की राहत भी मिल सकती है, लेकिन साफ आसमान होने की वजह से तापमान में गिरावट की संभावना कम है।

दिन और रात के तापमान में होगी बढ़ोतरी

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। साफ आसमान और बारिश की कमी के कारण तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा सकता है।मौसम के इस बदलाव का असर दैनिक जीवन पर भी पड़ सकता है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलने वाले लोगों को धूप से बचाव करने की सलाह दी गई है।

तीन दिन तक बारिश के आसार नहीं

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल अगले तीन दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान साफ रहने और धूप तेज होने के कारण तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के संकेत हैं। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है, ताकि गर्मी के प्रभाव से बचा जा सके।

#pakistanafghanistanwarमें अब तक

Kanpur Weather Update:सुबह से निकली तेज धूप, बढ़ेगी गर्मी, जानिए कैसा रहेगा मौसम

Kanpur News: गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 49 सिलेंडर बरामद

Kanpur News: दुबई में फंसे कानपुर के अभिजीत, लगाई गुहार, बोले–“हमें वतन वापस बुलाया जाए”

Kanpur News:मिडिल-ईस्ट में रह रहे जिले के लोगों की खोज में जुटा प्रशासन, जारी किए संपर्क नंबर

War between Pakistan and Afghanistan

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध पर भारत की नज़र, चीन ने की सीज़फायर की मांग

Mariyam Solaimankhil

‘मोदी जी, अब आप ही बचा सकते हैं!’ अफगानिस्तान के पूर्व सांसद ने ‘खुले युद्ध’ के बीच भारत से मांगी मदद

Pakistan Afghanistan Open War

55 सैनिक ढेर, 19 चौकियां तबाह! अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर भीषण पलटवार, इस्लामाबाद और एबटाबाद तक गूंजे धमाके

Pakistan Afghanistan War

Afghanistan Pakistan Tension: क्या है ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में दर्जनों लोगों को मार गिराया

1893 में जमीन पर खींची गई एक लकीर आज बन गई है नासूर, Afghanistan Pakistan Conflict से भारत को है फायदा? क्यों कह रहे एक्सपर्ट

Taliban claims to have shot down US made F-16 fighter jet of Pakistan

Pakistan-Afghanistan War: तालिबान का बड़ा दावा, मार गिराया पाकिस्तान का ‘मेड इन अमेरिका’ F-16 फाइटर जेट!

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#GujaratWeather

#WeatherNews

CG Weather Update

CSA Kanpur weather

Rajasthan Weather News

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather Update:सुबह से निकली तेज धूप, बढ़ेगी गर्मी, जानिए कैसा रहेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: लाइव आया युवक…और लगा ली फांसी, मोबाइल स्क्रीन पर दिखा खौफनाक मंजर

कानपुर

Kanpur News: गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 49 सिलेंडर बरामद

कानपुर

Kanpur News: बाल मजदूरी पर कड़ा प्रहार, 12 से 25 मार्च तक चलेगा चेकिंग अभियान

कानपुर

Kanpur News: 14 किमी का चक्कर खत्म! ट्रांसगंगा सिटी से सीधे जुड़ेगा कानपुर, दूरी होगी सिर्फ 4 किमी

कानपुर

Kanpur News: अफवाहों का बाजार गर्म, डीएम ने किया साफ,जिले में भरपूर एलपीजी

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.