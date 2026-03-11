Kanpur News: गैस के लिए जंग जैसे हालात! सिलेंडर को लेकर सुबह से कतारें, कम सप्लाई से बढ़ी शहर की चिंता

स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कहीं अवैध बिक्री या ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।एलपीजी गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने कॉल सेंटर भी स्थापित किया है। अपर जिलाधिकारी (सिविल सप्लाई) राजेश कुमार के अनुसार उपभोक्ता 0512-2988763 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा 6394616122 मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी गैस आपूर्ति या कालाबाजारी से संबंधित सूचना भेजी जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि सभी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।