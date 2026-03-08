Kanpur News:दो करोड़ की जमीन के लालच में मासूम समेत परिवार कैद, फेसबुक मैसेज बना आज़ादी की चाबी

सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि 112 के माध्यम से थाना कल्याणपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक दंपत्ति को बंधक बनाकर रखा गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची और दोनों को सुरक्षित थाने लाई। प्रारंभिक जांच में भूमि से संबंधित एग्रीमेंट/लेन-देन के विवाद का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित द्वारा तहरीर दी गई है, जिसकी जांच कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।