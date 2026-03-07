7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:पद और पावर का खेल पड़ा भारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में लेखपाल बर्खास्त

Alok Dubey Lekhpal Kanpur:कानपुर में आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के आरोपों में घिरे लेखपाल आलोक दुबे को मंडलायुक्त ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। लेखपाल ने जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की थी। जिसको मंडलायुक्त ने खारिज कर दिया है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 07, 2026

कानपुर।आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सरकारी पद का दुरुपयोग करने के आरोपों में घिरे चर्चित लेखपाल आलोक दुबे को आखिरकार राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ दायर उनकी अपील को खारिज करते हुए यह कड़ी कार्रवाई की है। आदेश जारी होते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया।

यह मामला उस समय प्रकाश में आया था जब आलोक दुबे राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात थे। जांच के दौरान यह सामने आया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जमीनों के क्रय-विक्रय के कारोबार में सक्रिय भूमिका निभाई। आरोप है कि उन्होंने सरकारी दायित्वों का समुचित पालन नहीं किया और निजी लाभ के लिए पद का इस्तेमाल किया।

जांच में सामने आए गंभीर तथ्य -

विभागीय जांच में यह भी पाया गया कि आलोक दुबे ने अपने पद पर रहते हुए आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। जांच रिपोर्ट में कई ऐसे लेन-देन और संपत्तियों का उल्लेख किया गया, जो उनकी घोषित आय से कहीं अधिक पाए गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने पद और अधिकारों का उपयोग निजी लाभ के लिए किया।

अपील भी हुई खारिज -

जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ आलोक दुबे ने मंडलायुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। हालांकि मंडलायुक्त ने पूरे मामले की सुनवाई और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद उनकी अपील को निरस्त कर दिया। आदेश में कहा गया कि अपीलकर्ता ने राजस्व निरीक्षक के रूप में रहते हुए अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया और निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए भूमियों के क्रय-विक्रय में संलिप्त रहे।

तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त -

मंडलायुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आलोक दुबे, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक (वर्तमान लेखपाल) को तत्काल प्रभाव से पद और राजकीय सेवा से पदच्युत किया जाता है। आदेश की प्रति जिलाधिकारी कानपुर नगर समेत संबंधित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारी को भेज दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 05:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:पद और पावर का खेल पड़ा भारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में लेखपाल बर्खास्त

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:कमजोर पड़ेंगी उत्तर-पश्चिमी हवाएं, दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना

कानपुर

Kanpur News: गैस सिलिंडर बुकिंग के नए नियम से बढ़ी चिंता, बोले लोगों बड़े परिवारों पर पड़ेगा असर

कानपुर

Kanpur News:आवारा कुत्ते का हमला, युवती घायल, सीसीटीवी वीडियो वायरल

कानपुर

Kanpur News : स्वर्ण शताब्दी के कोच से उठा धुआं, मैथा स्टेशन पर आधे घंटे रुकी ट्रेन

कानपुर

Kanpur News: 24 करोड़ की सरकारी जमीन की ‘डील’ रद्द, डीएम की सख्ती से खुला बड़ा खेल

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.