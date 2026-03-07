Kanpur News:पद और पावर का खेल पड़ा भारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में लेखपाल बर्खास्त

जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ आलोक दुबे ने मंडलायुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। हालांकि मंडलायुक्त ने पूरे मामले की सुनवाई और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद उनकी अपील को निरस्त कर दिया। आदेश में कहा गया कि अपीलकर्ता ने राजस्व निरीक्षक के रूप में रहते हुए अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया और निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए भूमियों के क्रय-विक्रय में संलिप्त रहे।