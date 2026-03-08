Kanpur News: किशोर नाले में मिला शव, गला घोंटकर की गई हत्या, पिता-पुत्र पर हत्या का आरोप

पुलिस के अनुसार कठेठा गांव निवासी संतोष सिंह का इकलौता बेटा प्रतीक उर्फ कृष्णा (15) बरौली स्थित आजाद इंटर कॉलेज में कक्षा नौ का छात्र था। परिवार में उसकी दो बड़ी बहनें राधा (18) और सोना (17) हैं। बताया गया कि शनिवार दोपहर करीब तीन बजे प्रतीक साइकिल से घर से लगभग 500 मीटर दूर अपने खेत देखने गया था। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी। देर रात पिता संतोष सिंह बेटे की तलाश में खेत की ओर पहुंचे। खेत के पास पहुंचने पर उन्हें बेटे की साइकिल खड़ी मिली, लेकिन वह आसपास नहीं दिखा। संतोष सिंह ने उसे कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पास में बह रहे सिंचाई नाले के पास जाकर तलाश की तो वहां बेटे का शव पड़ा था और गले में लोअर का नाड़ा कसा हुआ था।