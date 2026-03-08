8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: किशोर नाले में मिला शव, गला घोंटकर की गई हत्या, पिता-पुत्र पर हत्या का आरोप

Murder in Kanpur:घर से खेत देखने निकला किशोर देर शाम तक नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद देर रात उसका शव मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 08, 2026

कानपुर। घाटमपुर थाना क्षेत्र के कठेठा गांव में नौवीं कक्षा के एक छात्र की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शनिवार दोपहर खेत देखने गया 15 वर्षीय किशोर अचानक लापता हो गया था। देर रात किशोर नाले में मृत मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए गांव के ही पिता-पुत्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

दोपहर से था लापता -

पुलिस के अनुसार कठेठा गांव निवासी संतोष सिंह का इकलौता बेटा प्रतीक उर्फ कृष्णा (15) बरौली स्थित आजाद इंटर कॉलेज में कक्षा नौ का छात्र था। परिवार में उसकी दो बड़ी बहनें राधा (18) और सोना (17) हैं। बताया गया कि शनिवार दोपहर करीब तीन बजे प्रतीक साइकिल से घर से लगभग 500 मीटर दूर अपने खेत देखने गया था। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी। देर रात पिता संतोष सिंह बेटे की तलाश में खेत की ओर पहुंचे। खेत के पास पहुंचने पर उन्हें बेटे की साइकिल खड़ी मिली, लेकिन वह आसपास नहीं दिखा। संतोष सिंह ने उसे कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पास में बह रहे सिंचाई नाले के पास जाकर तलाश की तो वहां बेटे का शव पड़ा था और गले में लोअर का नाड़ा कसा हुआ था।

गांव में रहने वाले पिता पुत्र पर आरोप -

वही घटना की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीण भी पहुंच गए और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करी। इस दौरान मृतक किशोर के पिता ने गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई और गांव में ही रहने वाले पिता-पुत्र पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

क्या बोले डीसीपी साउथ -

डीसीपी साउथ ने बताया कि मृतक के पिता संतोष सिंह की तहरीर पर गांव के दो लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 01:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: किशोर नाले में मिला शव, गला घोंटकर की गई हत्या, पिता-पुत्र पर हत्या का आरोप

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:10 लाख की रंगदारी मांगने वाला 25 हजार का इनामी गिरफ्तार,10 माह से चल रहा था फरार

कानपुर

Kanpur News: डीएम के औचक निरीक्षण में तीन शिक्षिकाएं अनुपस्थित, वेतन रोकने के निर्देश

कानपुर

Kanpur News:पद और पावर का खेल पड़ा भारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में लेखपाल बर्खास्त

कानपुर

Kanpur News:कमजोर पड़ेंगी उत्तर-पश्चिमी हवाएं, दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना

कानपुर

Kanpur News: गैस सिलिंडर बुकिंग के नए नियम से बढ़ी चिंता, बोले लोगों बड़े परिवारों पर पड़ेगा असर

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.