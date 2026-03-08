Kanpur News:दुकान से मूर्तियां समेटकर भागे चोर, CCTV ने खोला राज,तीन गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार नौबस्ता थाना क्षेत्र में थाने से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान में पूजा के लिए मूर्तियां और अन्य सामग्री बेची जाती है। घटना के समय दुकान मालिक किसी काम से दुकान के पीछे बने अपने घर में चला गया था। इसी दौरान दो युवक दुकान पर पहुंचे। एक युवक बाइक पर बाहर खड़ा रहा, जबकि दूसरा दुकान के अंदर घुस गया। दुकान में घुसे युवक ने वहीं से एक पॉलीथीन की बोरी उठाई और उसमें करीब छह मूर्तियां व अन्य पूजा सामग्री भर ली। इसके बाद वह अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। कुछ देर बाद जब दुकान मालिक वापस लौटा तो सामान गायब देख उसने पुलिस को सूचना दी।