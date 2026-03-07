Kanpur News:कमजोर पड़ेंगी उत्तर-पश्चिमी हवाएं, दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना

कानपुर। मध्य उत्तर प्रदेश सहित कानपुर मंडल में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शनिवार से क्षेत्र में सुबह से ही तेज धूप निकलने की संभावना है। आसमान साफ रहने और हवाओं की गति कम होने के कारण आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को दिन के समय गर्मी का असर महसूस होने लगेगा।