कानपुर

Kanpur News:कमजोर पड़ेंगी उत्तर-पश्चिमी हवाएं, दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना

Kanpur Weather Update:कानपुर मंडल और मध्य उत्तर प्रदेश में तेज धूप और कम हवाओं के कारण तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले तीन दिनों तक बारिश के आसार नहीं हैं, जबकि दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है।

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 07, 2026

कानपुर। मध्य उत्तर प्रदेश सहित कानपुर मंडल में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शनिवार से क्षेत्र में सुबह से ही तेज धूप निकलने की संभावना है। आसमान साफ रहने और हवाओं की गति कम होने के कारण आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को दिन के समय गर्मी का असर महसूस होने लगेगा।

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय ने बताया कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति अब काफी धीमी हो रही है। वर्तमान में हवाओं की रफ्तार लगभग 1 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। दोपहर के समय हल्की हवाएं चल सकती हैं, लेकिन उनकी गति कम रहने के कारण वातावरण में गर्मी का असर बढ़ सकता है।

बढ़ेगा दिन का तापमान -

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने से दिन के तापमान में क्रमिक रूप से वृद्धि दर्ज की जाएगी। पिछले कुछ दिनों की तुलना में अब तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका असर खासतौर पर दोपहर के समय अधिक महसूस होगा।

दिन और रात में बढ़ सकती है गर्माहट-

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। रात के समय तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, जिससे वातावरण में हल्की गर्माहट बनी रह सकती है। यह स्थिति गर्मी की शुरुआत के संकेत मानी जा रही है।

किसानों को खेतों में नमी बनाए रखने की सलाह-

बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉ. सुनील पांडेय ने कहा कि तापमान बढ़ने के साथ मिट्टी की ऊपरी सतह जल्दी सूख सकती है, जिससे फसलों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को खेतों में नमी बनाए रखने और जरूरत के अनुसार सिंचाई करने की सलाह दी गई है।

तीन दिन तक बारिश के आसार नहीं-

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल अगले तीन दिनों तक क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

सावधानी बरतने की सलाह-

मौसम जानकारों का कहना है कि अगर हवाओं की गति इसी तरह कम बनी रहती है तो आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को धूप से बचाव करने, पर्याप्त पानी पीने और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

Updated on:

07 Mar 2026 05:11 pm

Published on:

07 Mar 2026 05:10 pm

Kanpur News:कमजोर पड़ेंगी उत्तर-पश्चिमी हवाएं, दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना

