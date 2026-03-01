Kanpur News:आवारा कुत्ते का हमला, युवती घायल, सीसीटीवी वीडियो वायरल

स्थानीय लोगों के मुताबिक यह घटना पुराना शिवली रोड बाजार क्षेत्र की है और वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इलाके के निवासी आशीष पांडे, अभिषेक, अशोक सिंह और बबलू का कहना है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और इससे पहले भी कई लोग इनके हमले का शिकार हो चुके हैं। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।