6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:आवारा कुत्ते का हमला, युवती घायल, सीसीटीवी वीडियो वायरल

Stray Dog Attack:कानपुर के कल्याणपुर स्थित शिवली रोड मार्केट में आवारा कुत्ते का आतंक बढ़ गया है। एक युवती पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया,पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से कार्रवाई की मांग की है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 06, 2026

कानपुर। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पुराना शिवली रोड बाजार में एक आवारा कुत्ते के हमले से युवती घायल हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवती सड़क से गुजर रही थी, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता उस पर झपट पड़ा। कुत्ते के अचानक हमले से युवती घबरा गई और जान बचाने के लिए दौड़ने लगी।

पैर पकड़कर गिराया, लोगों ने बचाई जान -

युवती के भागने के दौरान कुत्ते ने उसका पैर पकड़ लिया, जिससे वह संतुलन खोकर सड़क पर गिर पड़ी। युवती को गिरता देख आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कुत्ते को दौड़ाकर वहां से भगाया। इसके बाद लोगों ने घायल युवती को संभाला और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद कुछ देर तक इलाके में अफरातफरी का माहौल बना रहा।

इलाके में बढ़ता आवारा कुत्तों का आतंक -

स्थानीय लोगों के मुताबिक यह घटना पुराना शिवली रोड बाजार क्षेत्र की है और वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इलाके के निवासी आशीष पांडे, अभिषेक, अशोक सिंह और बबलू का कहना है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और इससे पहले भी कई लोग इनके हमले का शिकार हो चुके हैं। लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

#Rashifal-2025में अब तक

Kanpur News:आवारा कुत्ते का हमला, युवती घायल, सीसीटीवी वीडियो वायरल

Kanpur News: शिवालय में खिला रंगों का गुलाल, नसीम सोलंकी ने फूलों से खेली होली

Kanpur News: होली के रंग पड़े फीके, पारिवारिक कलह से आहत विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

Kanpur News:भाजपा जिलाध्यक्ष के देवर-देवरानी व भतीजा घायल, रिश्तेदार के घर जा रहे थे होली मिलने

Kanpur News:रिक्शा चालक बना ‘करोड़पति’, 38 बोगस कंपनियों से 250 करोड़ का खेल, दो गिरफ्तार

Sawan 2025

Mahashivratri 15 को, इन तीन राशियों वालों की खुलेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 18 November 2025

18 November 2025 Rashifal : 18 नवंबर को 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, पढ़ें किसे मिलेगा हनुमान जी का आशीर्वाद

Tarot Card Reading 18 November 2025

टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025

17 November 2025 Rashifal :  सोम प्रदोष व्रत , शिव जी की कृपा से कर्क को मिल सकती बड़ी कामयाबी! मेष, वृषभ, सिंह के लिए क्या है खास?

Tarot Card Reading 17 November 2025

टैरो राशिफल 17 नवंबर 2025 : सोम प्रदोष पर 3 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ! टैरो कार्ड्स ने खोले किस्मत के दरवाजे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Environment

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 10:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:आवारा कुत्ते का हमला, युवती घायल, सीसीटीवी वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News : स्वर्ण शताब्दी के कोच से उठा धुआं, मैथा स्टेशन पर आधे घंटे रुकी ट्रेन

कानपुर

Kanpur News: 24 करोड़ की सरकारी जमीन की ‘डील’ रद्द, डीएम की सख्ती से खुला बड़ा खेल

कानपुर

Kanpur News:ईरान के समर्थन में प्रदर्शन, ट्रंप-नेतन्याहू की तस्वीरों पर चलकर जताया विरोध

कानपुर

Kanpur News:रेलवे टेक्नीशियन ने फांसी लगाकर दी जान, डायरी में लिखा,‘मम्मी-पापा माफ करना’

कानपुर

Kanpur News:सब्जी लेने निकले अधेड़ की नाले में मिली शव,जांच में जुटी पुलिस

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.