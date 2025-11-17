टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Tarot Card Reading 18 November 2025 : टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : आज 18 नवंबर 2025 से मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन है। आज मंगलवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। आज मासिक शिवरात्रि भी है। साथ ही वार के हिसाब से आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, जो हनुमान जी को समर्पित होता है। कर्क, तुला को लाभ मिल सकता है; सिंह, वृश्चिक, धनु को खर्चे और तनाव से रहना होगा दूर। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से अपनी लव लाइफ, करियर और धन का हाल जानें।