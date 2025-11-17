Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Tarot Card Reading 18 November 2025 : टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि 18 नवंबर को किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान! पढ़ें अपना दैनिक टैरो राशिफल।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Nov 17, 2025

Tarot Card Reading 18 November 2025

Tarot Card Reading 18 November 2025 : टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Card Reading 18 November 2025 : टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : आज 18 नवंबर 2025 से मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन है। आज मंगलवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। आज मासिक शिवरात्रि भी है। साथ ही वार के हिसाब से आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, जो हनुमान जी को समर्पित होता है। कर्क, तुला को लाभ मिल सकता है; सिंह, वृश्चिक, धनु को खर्चे और तनाव से रहना होगा दूर। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से अपनी लव लाइफ, करियर और धन का हाल जानें।

आज का मेष टैरो राशिफल (Today Aries Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों को फिलहाल, खुद पर नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जितना हो सके खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करे। हिम्मत से कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें। हालात के हिसाब से थोड़ा समझौता करने में भी फायदा है इससे मुश्किलें कम हो जाएंगी। आज कमाई ठीक-ठाक रहेगी, न ज्यादा न कम।

आज का वृषभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Taurus)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ वालों, आज बिज़नेस रिलेशन मजबूत करने के लिए बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। कामकाज में आ रही मुश्किल और परेशानियों के निवारण के लिए आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आर्थिक दृष्टि से देखें तो आज का दिन कम ही शुभ रहने वाला है। आज आपको आर्थिक लिहाज से कम ही लाभ होगा।

आज का मिथुन टैरो राशिफल (Aaj Ka Mithun Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संघर्ष भरा दिन रहने वाला है। आपको अपने कामकाज से संबंधित योजनाओं को गुप्त रूप से अंजाम देने का प्रयास करेंगे। आपको सलाह है कि आज ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अनैतिक कार्य करने से बचें। धन-संपत्ति के मामलों में दिन अच्छा है, जो कमाएंगे उसका सही जगह निवेश करें फायदा मिलेगा।

आज का कर्क राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Reading Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज अधिकारियों के सामने अपनी छवि सुधारने में कामयाब रहेंगे। कामकाज के साथ-साथ परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने के अवसर तलाश लेंगे। कमाई के मामले में दिन आपके फेवर में रहेगा।

आज का सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Leo)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, संभलकर चलना होगा। क्योंकि, आज आप व्यर्थ कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसों की सही प्लानिंग करें। आज पैसे खर्च करते वक्त थोड़ा सोच-समझकर चलें।

आज का कन्या टैरो राशिफल (Virgo tarot horoscope for Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग आज दोस्तों की वजह से थोड़ा नुकसान महसूस कर सकते हैं। आज अपने समय का थोड़ा सदुपयोग करें। आज कामकाज में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहेंगी। लेकिन सकारात्मक विचार ही उनसे निकालने में मददगार रहेंगे। कमाई ठीक रहेगी, बस बेवजह की प्रतियोगिता में न पड़ें।

आज का तुला टैरो राशिफल (Today Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को आज पारिवारिक अशांति की वजह से कामकाज में मन नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके द्वारा उठाए हुए सख्त कदम व्यापार विस्तार में सहायक बनेंगे। पैसे के मामले में भी दिन अच्छा है बस खर्चे काबू में रखें।

वृश्चिक का टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोग आज कामकाज के बोझ से काफी परेशान हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। आज जो काम जरूरी नहीं है उन्हें फिलहाल, के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा। पैसे की स्थिति कुछ खास नहीं है, खर्चे बढ़ सकते हैं—ध्यान रखें।

धनु राशि का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि वालों को आज पैसों को लेकर टेंशन हो सकती है। आज कोशिश करे की आप एक जगह बैठकर काम न करें बल्कि बाहर निकल कर काम करें आपको मानसिक असंतुष्टि नहीं रहेगी। दुश्मन आपके काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं। लेकिन, आप धैर्य से काम लें।

मकर राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Capricorn)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों पर आज कामकाज का दबाव काफी ज्यादा रहने वाला है। जिस वजह से परिवार के सदस्यों के साथ विवाद होने की संभावना है। सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करें। किसी को भी निगेटिव जवाब देने से बचें। पैसे के मामले में दिन अच्छा है।

कुंभ राशि का आज का टैरो राशिफल (Today Tarot Horoscope for Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग आज अचानक कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपको रोजमर्रा के कामकाज में जो भी दबाव महसूस हो रहा था वह आज समाप्त हो जाएगा। आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। वित्तीय मामलों में दिन कुछ खास नहीं है। खर्च अधिक बड़े हुए रहेंगे, खर्च को नियंत्रित करें और लोन लेने से बचें।

मीन का आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लिए आज का दिन ख्वाहिशें पूरी करने वाला है। जो मन में था, वो पूरा हो सकता है। दोस्तों के साथ मिलकर लंबे समय से रुके काम भी पूरे हो जाएंगे। दिन मस्ती में बीतेगा, और पैसे का निवेश भी फायदेमंद रहेगा। जैसा प्लान किया है, वैसे ही काम होते जाएंगे।

ये भी पढ़ें

2026 Grahan List : साल 2026 में 4 ग्रहण! जानिए भारत में कब और कौन सा ग्रहण दिखेगा
धर्म/ज्योतिष
2026 Grahan List
#Rashifal-2025में अब तक
Tarot Card Reading 18 November 2025

टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025

17 November 2025 Rashifal :  सोम प्रदोष व्रत , शिव जी की कृपा से कर्क को मिल सकती बड़ी कामयाबी! मेष, वृषभ, सिंह के लिए क्या है खास?

Tarot Card Reading 17 November 2025

टैरो राशिफल 17 नवंबर 2025 : सोम प्रदोष पर 3 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ! टैरो कार्ड्स ने खोले किस्मत के दरवाजे

Aaj Ka Rashifal 16 November

16 November 2025 Rashifal : 16 नवंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जानें सभी 12 राशियों पर प्रभाव, शुभ रंग, शुभ अंक

Tarot Card Reading 16 November 2025

टैरो राशिफल 16 नवंबर 2025 : वृश्चिक संक्रांति पर इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं खास योग , मिथुन को मिल सकता है पैतृक धन

Saptahik Rashifal 16 To 22 November

Saptahik Rashifal 16 To 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग से 6 राशियों के लिए खास रहेगा यह सप्ताह!

Weekly Horoscope 16 to 22 November

Weekly Horoscope 16 to 22 November 2025 : साप्ताहिक राशिफल : 6 राशियों के लिए ‘गुड लक’, किसे मिलेगा करियर में प्रमोशन, किसे रिश्तों में चुनौती?

Aaj Ka Rashifal 15 November 2025

15 November 2025 Rashifal : आज का राशिफल (15 नवंबर) , शनि देव की कृपा से किन 4 राशियों को मिल सकता है आकस्मिक धन लाभ?

Tarot Card Reading 15 November 2025

टैरो राशिफल 15 नवंबर 2025 : उत्पन्ना एकादशी पर मेष, वृषभ, सिंह और कन्या समेत सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल

Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November

Saptahik Tarot Rashifal : प्रमोशन का योग या रिश्ते में जल्दबाजी? 16-22 नवंबर टैरो साप्ताहिक राशिफल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

tarot card rashifal

Updated on:

17 Nov 2025 03:38 pm

Published on:

17 Nov 2025 03:37 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

17 November 2025 Rashifal :  सोम प्रदोष व्रत , शिव जी की कृपा से कर्क को मिल सकती बड़ी कामयाबी! मेष, वृषभ, सिंह के लिए क्या है खास?

Aaj Ka Rashifal 17 November 2025
राशिफल

टैरो राशिफल 17 नवंबर 2025 : सोम प्रदोष पर 3 राशियों को हो सकता है जबरदस्त धन लाभ! टैरो कार्ड्स ने खोले किस्मत के दरवाजे

Tarot Card Reading 17 November 2025
राशिफल

Libra and Aquarius Horoscope : तुला और कुंभ राशिफल नवंबर 2025: नवंबर में खत्म हो सकती हैं तुला और कुंभ की मुश्किलें, जानें क्या बदलेगा?

Libra and Aquarius Horoscope November 2025
धर्म/ज्योतिष

16 November 2025 Rashifal : 16 नवंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जानें सभी 12 राशियों पर प्रभाव, शुभ रंग, शुभ अंक

Aaj Ka Rashifal 16 November
राशिफल

टैरो राशिफल 16 नवंबर 2025 : वृश्चिक संक्रांति पर इन 5 राशियों के लिए बन रहे हैं खास योग , मिथुन को मिल सकता है पैतृक धन

Tarot Card Reading 16 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.