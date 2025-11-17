टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : मासिक शिवरात्रि पर 4 राशियों को मिल सकती है बड़ी सफलता, जानें मेष से मीन तक का राशिफल

Tarot Card Reading 18 November 2025 : टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Tarot Card Reading 18 November 2025 : टैरो राशिफल 18 नवंबर 2025 : आज 18 नवंबर 2025 से मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन है। आज मंगलवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। आज मासिक शिवरात्रि भी है। साथ ही वार के हिसाब से आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, जो हनुमान जी को समर्पित होता है। कर्क, तुला को लाभ मिल सकता है; सिंह, वृश्चिक, धनु को खर्चे और तनाव से रहना होगा दूर। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से अपनी लव लाइफ, करियर और धन का हाल जानें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों को फिलहाल, खुद पर नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जितना हो सके खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करे। हिम्मत से कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें। हालात के हिसाब से थोड़ा समझौता करने में भी फायदा है इससे मुश्किलें कम हो जाएंगी। आज कमाई ठीक-ठाक रहेगी, न ज्यादा न कम।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ वालों, आज बिज़नेस रिलेशन मजबूत करने के लिए बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। कामकाज में आ रही मुश्किल और परेशानियों के निवारण के लिए आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आर्थिक दृष्टि से देखें तो आज का दिन कम ही शुभ रहने वाला है। आज आपको आर्थिक लिहाज से कम ही लाभ होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन संघर्ष भरा दिन रहने वाला है। आपको अपने कामकाज से संबंधित योजनाओं को गुप्त रूप से अंजाम देने का प्रयास करेंगे। आपको सलाह है कि आज ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अनैतिक कार्य करने से बचें। धन-संपत्ति के मामलों में दिन अच्छा है, जो कमाएंगे उसका सही जगह निवेश करें फायदा मिलेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज अधिकारियों के सामने अपनी छवि सुधारने में कामयाब रहेंगे। कामकाज के साथ-साथ परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने के अवसर तलाश लेंगे। कमाई के मामले में दिन आपके फेवर में रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को फिलहाल, संभलकर चलना होगा। क्योंकि, आज आप व्यर्थ कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसों की सही प्लानिंग करें। आज पैसे खर्च करते वक्त थोड़ा सोच-समझकर चलें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोग आज दोस्तों की वजह से थोड़ा नुकसान महसूस कर सकते हैं। आज अपने समय का थोड़ा सदुपयोग करें। आज कामकाज में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहेंगी। लेकिन सकारात्मक विचार ही उनसे निकालने में मददगार रहेंगे। कमाई ठीक रहेगी, बस बेवजह की प्रतियोगिता में न पड़ें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को आज पारिवारिक अशांति की वजह से कामकाज में मन नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके द्वारा उठाए हुए सख्त कदम व्यापार विस्तार में सहायक बनेंगे। पैसे के मामले में भी दिन अच्छा है बस खर्चे काबू में रखें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोग आज कामकाज के बोझ से काफी परेशान हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। आज जो काम जरूरी नहीं है उन्हें फिलहाल, के लिए टाल देना ही बेहतर रहेगा। पैसे की स्थिति कुछ खास नहीं है, खर्चे बढ़ सकते हैं—ध्यान रखें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि वालों को आज पैसों को लेकर टेंशन हो सकती है। आज कोशिश करे की आप एक जगह बैठकर काम न करें बल्कि बाहर निकल कर काम करें आपको मानसिक असंतुष्टि नहीं रहेगी। दुश्मन आपके काम में रुकावट पैदा कर सकते हैं। लेकिन, आप धैर्य से काम लें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों पर आज कामकाज का दबाव काफी ज्यादा रहने वाला है। जिस वजह से परिवार के सदस्यों के साथ विवाद होने की संभावना है। सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करें। किसी को भी निगेटिव जवाब देने से बचें। पैसे के मामले में दिन अच्छा है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग आज अचानक कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आपको रोजमर्रा के कामकाज में जो भी दबाव महसूस हो रहा था वह आज समाप्त हो जाएगा। आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। वित्तीय मामलों में दिन कुछ खास नहीं है। खर्च अधिक बड़े हुए रहेंगे, खर्च को नियंत्रित करें और लोन लेने से बचें।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लिए आज का दिन ख्वाहिशें पूरी करने वाला है। जो मन में था, वो पूरा हो सकता है। दोस्तों के साथ मिलकर लंबे समय से रुके काम भी पूरे हो जाएंगे। दिन मस्ती में बीतेगा, और पैसे का निवेश भी फायदेमंद रहेगा। जैसा प्लान किया है, वैसे ही काम होते जाएंगे।
