Dhanu Rashifal 2026 : धनु राशि 2026: साल के दूसरे भाग में रहें सतर्क, जानें कब मिलेगा मेहनत का मीठा फल?

इस वर्ष गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी क्योंकि यह जनवरी से लेकर 02 जून 2026 तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सातवें भाव में स्थित गुरु देव की दृष्टि आपके लाभ भाव, प्रथम भाव और तीसरे भाव पर होगी जो आपकी बुद्धि को तेज़ बनाने का काम करेगी। साथ ही, आपकी सोच, आपकी योजनाओं और आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत बनाएगी। इनकी लाभ भाव पर दृष्टि आपको उपलब्धियां दिलाने में भी सहायक बनेगी। ऐसे में, यह समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद, 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव उच्च अवस्था में होंगे जो कि एक अनुकूल बिंदु है। हालांकि, अष्टम भाव में गुरु का होना दर्शाता है कि कड़ी मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके विपरीत, मेहनत करने से बचने या लापरवाही बरतने वाले छात्रों को शिक्षा में कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर, गुरु देव आपको इस साल या तो बेहद शुभ फल प्रदान करेंगे या फिर नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में धनु राशि के छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, तब ही नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं, प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध की स्थिति भी अधिकांश समय अनुकूल रहेगी।