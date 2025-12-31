Dhanu Rashifal 2026 : धनु राशि 2026: साल के दूसरे भाग में रहें सतर्क, जानें कब मिलेगा मेहनत का मीठा फल?

Dhanu Rashifal 2026 : धनु राशिफल 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Dhanu varshik Rashifal in hindi : ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि धनु राशि के जातकों को साल 2026 मिले-जुले परिणाम दे सकता है। लेकिन फिर भी, आपको इस वर्ष सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। करियर के क्षेत्र में इन लोगों के लिए मन लगाकर और समर्पित होकर काम करना जरूरी होगा। साथ ही, आपको आलस और लापरवाही से बचना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। आर्थिक जीवन के लिए यह साल औसत रहने की संभावना है। भूमि, भवन या वाहन लेने की सोच रहे जातकों के लिए इस विचार को टालना उचित रहेगा क्योंकि यह अवधि कमज़ोर रह सकती है।
पढ़ाई करने वाले छात्रों को वर्ष 2026 में अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। साल का पहला हिस्सा ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा जबकि दूसरा हिस्सा शोध के विद्यार्थियों के लिए बेहतर साबित होगा। प्रेम जीवन भी मधुरता से पूर्ण बना रहेगा। विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों के लिए साल 2026 का पहला हिस्सा ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण बना रहेगा और आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, धनु राशि के जातकों को इस वर्ष अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा, तब ही आप स्वस्थ रह सकेंगे।
वर्ष के पहले भाग की तुलना में दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर अधिक सावधान रहें। इस वर्ष आपके कई काम जो लंबे समय से रुके हुए थे या जिनकी आपने उम्मीद की थी, सफलता से पूरे होंगे। घर-गृहस्थी और कार्यक्षेत्र में संतोषजनक परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलों में सतर्क रहना आवश्यक होगा। मानसिक तनाव और पारिवारिक मतभेद आपके मन को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा। शनि का चौथे भाव में और साल की शुरुआत में बृहस्पति का सातवें भाव में गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। तीसरे भाव में राहु आपको साहस और हिम्मत देगा, जिससे हर कार्य में मनचाहा परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। छात्रों के लिए यह साल विशेष रूप से सफलता देने वाला रहेगा। साल के पहले भाग में गुरु मिथुन राशि के सप्तम भाव में रहेगा, जिससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते में सुधार हो सकता है।
जून के बाद गुरु की स्थिति कर्क राशि के अष्टम भाव में होगी जो शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का संकेत दे सकती है। इस समय आपको अपनी सेहत विशेष ध्यान रखना होगा। अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में नवम भाव में प्रवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। यह समय यात्राओं और शैक्षिक सफलता के लिहाज से लाभकारी होगा।
धनु राशि वालों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 औसत से बेहतर रहेगा क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी बुध ग्रह साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे। साथ ही, आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। ऐसे में, शुक्र के द्वारा आपको नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं लेकिन, शनि, केतु तथा बृहस्पति की स्थिति बीच-बीच में आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इस प्रकार, नौकरी की दृष्टि से वर्ष 2026 आपके लिए मिला-जुला रह सकता है।
03 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 की अवधि में आपको नौकरी के कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, परंतु इस अवधि में बदलाव करने से बचें। साथ ही, दूसरों से बेहद विनम्रता और सकारात्मकता से बातचीत करें। धनु राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते ख़राब न होने पाएं। वहीं, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 की अवधि में बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे जो कि अनुकूल स्थिति कही जाएगी, परन्तु वह शनि देव के साथ नीच अवस्था में विराजमान होंगे। इसके परिणामस्वरूप, आपको नौकरी में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना होगा। साथ ही, घर-परिवार की समस्याओं को खुद पर हावी न होने दें ताकि आपके काम पर इनका नकारात्मक असर दिखाई न दें। ऐसा करने से आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख सकेंगे, बाकी के समय में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी।
धनु राशि के लोगों को इस साल नौकरी और बिजनेस में ज्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शनि का प्रभाव वर्कप्लेस पर आपसे ज्यादा समय अनुशासन और मेहनत की मांग करेगा, जिससे आपकी जॉब में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव का बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि पर होने से आप सही डिसीजन लेंगे, जो जॉब में आपको मदद करेंगे। सीनियर्स का सपोर्ट आपके साथ रहेगा और बिजनेस करने वालों को शनि और बृहस्पति के प्रभाव से बिजनेस एक्सपेंशन का भी मौका मिलेगा।
कोई नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए यह साल आपकी बहुत मदद करेगा। आपकी वर्कप्लेस पर कुछ नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं। यह आपके आने वाले समय में अच्छे अवसर प्रदान करेंगे और व्यावसायिक दृष्टिकोण को मजबूत बनाएंगे। गुरु का गोचर साल की शुरुआत में आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, लेकिन साल के बीच में कष्टपूर्ण रह सकता है। विशेष कर जून से अक्टूबर के बीच के समय अवधि में आपको बिजनेस और नौकरी में बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कानूनी अड़चनें आपको परेशानी में डाल सकती हैं।
धन के मामले में धनु राशि के लोगों के लिए साल 2026 अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत में ग्रहों के प्रभाव से आपके पास अच्छा धन आएगा। अच्छी मात्रा में आया धन आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा और घर के आवश्यक खर्च भी कराएगा। राहु का प्रभाव आपको लगातार धन प्राप्ति की राह में आगे बढ़ाएगी। आपकी मेहनत और आपका हौसला आपको बिजनेस में रिस्क लेकर आगे बढ़ाने में अच्छा धन लाभ प्रदान करेगा। साल के पहले भाग में आपकी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत रहेगी। इसके अलावा, 14 मई से 08 जून 2026 और 01 अगस्त से 02 सितंबर 2026 तक की अवधि में आप आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। हालांकि, इस दौरान कोई बड़ी समस्या आने के योग नहीं है। बात करें बचत की, तो धन भाव के स्वामी शनि अपने से तीसरे भाव में उपस्थित होंगे जो कि अच्छी स्थिति मानी जाएगी।
बता दें कि चतुर्थ भाव में शनि के गोचर को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में, धन भाव के स्वामी की स्थिति के आधार पर वर्ष 2026 बचत के मामले में औसत रह सकता है। धनु राशिफल 2026 कहता है कि धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव की स्थिति साल के अधिकांश समय अनुकूल रहेगी। जनवरी से लेकर 02 जून 2026 तक गुरु देव सप्तम भाव में बैठकर आपके लाभ भाव को देखेंगे, तब यह आपको लाभ करवाने का काम करेंगे। हालांकि, 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में गुरु ग्रह आपके आठवें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे और वहां से आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में, यह आपके आर्थिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद, गुरु देव की भाग्य भाव में उपस्थिति आपके लिए अनुकूल कही जाएगी।
इस प्रकार, वर्ष 2026 में धन से जुड़े मामले पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं होगा, परंतु शनि ग्रह की स्थिति सामान्य रहेगी जबकि अन्य ग्रह आपको काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर, अगर आपके कार्यक्षेत्र में कोई समस्या नहीं आती है, तो आपका आर्थिक जीवन अच्छा बना रहेगा और आपकी आय भी उत्तम रहेगी। साथ ही, आप बचत भी कर पाएंगे। बृहस्पति की 11वें भाव पर दृष्टि आपकी इन्कम संबंधी समस्याओं को दूर करती जाएगी। शनि का प्रभाव चुनौतियों को कम करेगा। बैंक लोन घटाने में मदद करेगा, लेकिन आप संपत्ति खरीदने के लिए कोई लोन भी ले सकते हैं, उसमें आपको यह मदद भी करेगा। साल के बीच में खर्चों पर आपको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश करनी होगी और इस समय अवधि में आपकी इन्कम भी कमजोर रहेगी, इसलिए आपको अपनी बचत का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 मिलाजुला रहेगा। हालांकि, इस साल के ज्यादातर समय कोई बड़ी परेशानियां नजर नहीं आ रही है। लेकिन कभी-कभी छोटी-मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन समस्याओं को तुरंत दूर नहीं करेंगे, तो यह आगे एक बड़ा रूप ले सकती है। वहीं, दूसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में रहेंगे और ऐसे में, घर-परिवार में वाद-विवाद जन्म ले सकते हैं या फिर किसी बात को लेकर कोई सदस्य नाराज़ हो सकता है। अगर आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे, तो पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी।
धनु राशि वालों को 16 जनवरी से 23 फरवरी 2026 और 02 अप्रैल से 11 मई 2026 के दौरान आपको परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करना होगा। गृहस्थ जीवन के लिए वर्ष 2026 तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। बता दें कि चतुर्थ भाव के स्वामी साल के ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे और चतुर्थ भाव में शनि देव विराजमान होंगे जो घर-परिवार में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में, पारिवारिक जीवन की तुलना में गृहस्थ जीवन इस साल थोड़ा कमज़ोर कहा जाएगा। सामान्य शब्दों में कहें तो, गृहस्थ जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन वह धीरे-धीरे दूर भी हो जाएंगी इसलिए सोच-विचार कर काम करें। इस दौरान पुरानी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं या फिर जमीन-जायदाद या घर को लेकर चिंता बनी रह सकती है। इसके फलस्वरूप, घर जर्जर हो गया हो तो रिपेयर करवाने की जरूरत अथवा घर बनवाने जैसे काम आपके सामने आ सकते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको शांत रहकर काम करना होगा।
आपके वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष 2026 अनुकूल रहेगा क्योंकि आपके सप्तम भाव पर किसी पापी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। राहु-केतु और शनि का प्रभाव भी सप्तम भाव पर होने के कारण दांपत्य जीवन में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। दूसरी तरफ, साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक गुरु ग्रह का प्रभाव वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने का काम करेगा। हालांकि, 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच का समय ठीक-ठाक रहेगा रहेगा और इसके बाद यानी 31 अक्टूबर के बाद की अवधि अनुकूल रहेगी। वहीं, मंगल ग्रह साल की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी 2026 तक आपके पहले भाव में रहेंगे। ऐसे में, आपको इस दौरान वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतनी होगी। इसके बाद, 02 अप्रैल से 11 मई 2026 और 02 अगस्त से 12 नवंबर 2026 की अवधि में कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं। हालांकि, यह छोटी-मोटी समस्याएं होंगी और कोशिश करने पर आप इन्हें तब ही शांत कर लेंगे। कुल मिलाकर, थोड़ी बहुत परेशानियों को हटा दें, तो वर्ष साल 2026 विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा।
डा.अनीष व्यास ने बताया कि धनु राशि वालों का प्रेम जीवन वर्ष 2026 में औसत या औसत से बेहतर रहेगा। बता दें कि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल का गोचर बहुत कम भावों में अच्छा माना गया है। हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि यह आपके प्रेम जीवन में समस्या पैदा करेंगे, लेकिन मंगल ग्रह आपका ज्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि, आपका विरोध भी नहीं करेंगे और इस प्रकार, यह आपको मिले-जुले परिणाम दे सकते हैं।
आपको 02 अप्रैल से 11 मई की अवधि में मंगल चतुर्थ भाव में शनि देव के साथ रहेंगे। इसके बाद, 02 अगस्त से लेकर 12 नवंबर की अवधि भी कमज़ोर रहेगी और बीच के समय में भी आपको सावधान रहना होगा। साल के आरंभिक समय के दौरान आपके प्रेम और विवाह संबंधी जीवन में कुछ अनुकूल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सप्तम भाव में स्थित गुरु का होना आपके जीवन में किसी साथी की भूमिका के होने का संकेत देता है जो दिखाता है की रिश्तों के लिए शुरुआत का समय होगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में लोग जीवनसाथी के साथ रिश्तों को बेहतर कर पाने में सक्षम हो सकते हैं विवादों को सुलझाने का समय होगा शुरुआती समय पर कुछ विचारों का मतभेद हो सकता है लेकिन मार्च के बाद की स्थिति में शुभता दिखाई देने लगेगी। इस दौरान आपके और आपके जीवनसाथी के बीच समझ और एक दूसरे की मदद का माहौल भी बना रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का सुख ले पाएंगे और रिश्ते में नयापन और ताजगी महसूस करेंगे। अगर आप शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ हो सकता है।
गुरु के शुभ प्रभाव के कारण आपके विवाह की संभावना प्रबल हो सकती है। इस समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है और आपके रिश्ते को समाज में मान्यता मिल सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करने की सोच रहे हैं तो यह समय अपने प्यार को विवाह के रूप में बदलने के लिए उपयुक्त रहेगा। आपकी पर्सनल लाइफ में खुशहाली और समृद्धि का माहौल रहेगा। परिवार और दोस्तों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, और आप दोनों की भावनाओं में एक नई गहराई आएगी। यह समय आपके लिए रिश्तों को मजबूती देने वाला रहेगा। साल के दूसरे भाग के बाद गुरु का गोचर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें दे सकता है। इस समय जिनकी सगाई या शादी की बात चल रही थी उन्हें अटकाव झेलने पड़ सकते हैं।
इस समय फैमली लाइफ में तनाव और उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे पर भरोसा कम हो सकता है। चतुर्थ भाव में स्थित शनि आपके परिवार में कुछ कलह का कारण बन सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ सकती है, और छोटी-छोटी बातों को लेकर वाद-विवाद बढ़ सकता है। इस दौरान आपको परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पूरा करने की जरूरत होगी ताकि रिश्तों में अलगाव और तनाव नही बढ़ पाए। धनु राशि के लोगों को रोमांस करना बहुत पसंद है, तो वह स्वतंत्र प्रवृत्ति के तो होते हैं, लेकिन प्यार करना उनके अंदर स्वाभाविक रूप से होता है, वह रिश्तो को पाने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं। इस साल आपको प्यार करने के मौके मिलेंगे। रिश्ते में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेंगा। विवाह भी होने के अच्छे संयोग इस साल बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साल के बीच में कुछ बड़ी समस्याएं सामने आएंगी, जिससे घरेलू तनाव बढ़ेगा।
धनु राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2026 आपकी मेहनत के अनुरूप फल प्रदान करेगा। पंचमेश मंगल का गोचर भी साल के ज्यादातर समय अनुकूल रहेगा जबकि कुछ समय कमज़ोर रह सकता है। इस अवधि में मंगल देव की स्थिति भी आपको काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम दे सकती हैं। जब मंगल ग्रह 02 अप्रैल से लेकर 11 मई 2026 के दौरान आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, तब यह समय पढ़ाई-लिखाई के लिए कमज़ोर रहेगा। इसके
वर्ष 2026 में 18 सितंबर से 12 नवंबर की अवधि में मंगल देव नीच अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे और इस समय को भी शिक्षा के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है। शेष अवधि में पंचमेश मंगल देव या तो आपके पक्ष में रहेंगे या फिर आपको शिक्षा में औसत परिणाम देंगे। दूसरी तरफ, चतुर्थश बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के कारक ग्रह भी हैं।
इस वर्ष गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी क्योंकि यह जनवरी से लेकर 02 जून 2026 तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सातवें भाव में स्थित गुरु देव की दृष्टि आपके लाभ भाव, प्रथम भाव और तीसरे भाव पर होगी जो आपकी बुद्धि को तेज़ बनाने का काम करेगी। साथ ही, आपकी सोच, आपकी योजनाओं और आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत बनाएगी। इनकी लाभ भाव पर दृष्टि आपको उपलब्धियां दिलाने में भी सहायक बनेगी। ऐसे में, यह समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद, 02 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव उच्च अवस्था में होंगे जो कि एक अनुकूल बिंदु है। हालांकि, अष्टम भाव में गुरु का होना दर्शाता है कि कड़ी मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके विपरीत, मेहनत करने से बचने या लापरवाही बरतने वाले छात्रों को शिक्षा में कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर, गुरु देव आपको इस साल या तो बेहद शुभ फल प्रदान करेंगे या फिर नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में धनु राशि के छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी, तब ही नतीजे आपके पक्ष में रहेंगे। वहीं, प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध की स्थिति भी अधिकांश समय अनुकूल रहेगी।
साल 2026 धनु राशि वालों के लिए शिक्षा की दृष्टि से काफी हद तक अच्छा रहेगा, परन्तु शनि की उपस्थिति के कारण कभी-कभी मन पढ़ाई से भटक सकता है। ऐसे में, आपको एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करने की कोशिश करनी होगी। जो जातक मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने या अपने घर से दूर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत फायदेमंद रहेगा। आपको मनचाहा कॉलेज और एडमिशन मिलने की अच्छी संभावना है। अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब जॉब की तलाश में हैं, तो आपको भी इस साल अपनी पसंदीदा कंपनी में प्लेसमेंट मिलने के योग हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों को इस साल ज्यादा मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होगी, क्योंकि परीक्षा पहले से थोड़ी कठिन हो सकती है।
साल की शुरुआत में सेहत ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन साल के दूसरे भाग में सेहत में समस्याएं उत्पन्न होंगी और उचित देखभाल की जरूरत पड़ेगी। साल की शुरुआती महीना में मौसम का असर और आपके काम का दबाव आपको परेशान करेगा। आप मानसिक और शारीरिक रूप से कम ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन इसके बाद आपकी ऊर्जा और खुद को फिट रखने की चाहत आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचाएगी। मेंटल कंडीशन भी इस समय बढ़िया रहेगी। आप कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होंगे, जिससे आपको टेंशन से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और आपकी मानसिक स्थिति भी सुधरेगी तथा शारीरिक रूप से भी आप ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। दैनिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी।
जनवरी से फरवरी के दौरान मौसम का असर तो कुछ काम का दबाव सेहत को कमजोर कर सकता है लेकिन इसके बाद से सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। इस दौरान आप मानसिक और शारीरिक रूप से उर्जावान महसूस करेंगे। आप इस समय पर खुद को मजबूत पाएंगे। कोई सेहत की समस्या भी होगी तो वह सुधार में तेज होगी। इस समय मेंटली कंडीशन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप कुछ एक्टिविटी में शामिल होंगे जिससे आपको मदद मिल पाएगी। आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ रहने के कारण आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
दैनिक कामों में लगातार शामिल रहेंगे। खानपान सामान्य रहेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। इसके अलावा, आपके आहार में तरल पदार्थों के साथ साथ कुछ बैलेंस डाइट को भी शामिल करेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। शाकाहारी भोजन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे और आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। इस समय आपको किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याएं होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव लग्न पर बना रहेगा, जिससे आपकी समग्र सेहत अच्छी रहेगी। इस समय आपको सामान्य रूप से किसी भी शारीरिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानसिक शांति और आंतरिक सुख-शांति के कारण आप अपनी सेहत को बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार की छोटी-मोटी बीमारियों से बचेंगे। अगर आप सेहत को लेकर लापरवाही बरतेंगे, तो आपके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट नज़र आ सकती है।
वहीं, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव आपके भाग्य भाव में बैठकर प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में, गुरु ग्रह की यह स्थिति आपके लिए मददगार साबित होगी, परन्तु फिर भी आप पर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव रहेगा। कुल मिलाकर, जो जातक वर्ष 2026 में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। साथ ही, आपको उचित खानपान अपनाना होगा।
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि गुरुवार को गाय को हरा चारा गुड़ चना आदि खिलाते रहे। घर से दूर किसी पार्क या मंदिर में पीपल का पेड़ लगाएं और हर बृहस्पतिवार को उसकी पूजा करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और पीली दाल दान करें। निर्धनों को अन्न, वस्त्र, जूते और छाते का दान करें।
