31 December Night Remedies : 31 दिसंबर की रात ये 5 उपाय कर लिए, तो 2026 में नेगेटिव एनर्जी पास भी नहीं आएगी

31 Dember Night Remedies : न्यू ईयर ईव पर ऑरा क्लीनिंग: पुरानी थकान छोड़ें, नई शुरुआत अपनाएं (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
31 December Night Remedies : 2025 खत्म होने के करीब है, और सच कहें तो, बहुत लोग इस वक्त को रुकने, सोचने और खुद को फिर से शुरू करने के लिए सबसे सही मानते हैं। स्पिरिचुअल रास्तों पर चलने वालों के लिए न्यू ईयर ईव एक खास मौका है। अपने ऑरा को, यानी पर्सनल एनर्जी फील्ड को, साफ़ करने का और अपने मन, शरीर, आत्मा को नए साल के लिए तैयार करने का।
अगर आप भी अपने ऊपर जमा हुई थकान, इमोशनल बोझ या नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 को ये कुछ आसान और असरदार उपाय ट्राई कर सकते हैं।
पानी हमेशा से यूनिवर्सल क्लीनर रहा है। सुबह उठकर रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट वाला बाथ लें। कहते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी और अंदर जमा इमोशनल थकान हल्का होता है।
बदलाव की बात करें तो आग से बेहतर कुछ नहीं। सूरज डूबने के वक्त एक दीया या मोमबत्ती जलाएं। अब एक कागज लें और उस पर अपने डर, पछतावे, टॉक्सिक रिश्ते या 2025 की कोई भी दर्दनाक यादें लिख डालें। फिर उस कागज को सावधानी से जला दें। जब वो पूरी तरह राख में बदल जाए, तो मन ही मन कहें, "मैं वो छोड़ता हूं जो अब मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा करने से अंदर की रुकावटें हटती हैं और आपको नया हौसला मिलता है।
आधी रात से ठीक पहले, करीब 11 मिनट बिना बोले, चुपचाप बैठ जाएं। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें और सोचें कि एक सफेद या सुनहरी रोशनी आपको चारों तरफ से घेर रही है।
नया साल शुरू होने से पहले, थोड़ा सा लिखें:
अपने घर को, खासकर बेडरूम और पूजा की जगह को अच्छे से साफ करें। टूटी-फूटी चीजें, पुराने कपड़े या जो चीजें अब काम नहीं आतीं उन्हें बाहर कर दें। कहते हैं, ये फालतू चीजें रुकी हुई एनर्जी को पकड़कर रखती हैं। जब माहौल साफ होता है, तो ताजी एनर्जी भी घर में आती है।
1 जनवरी की सुबह जल्दी उठें और सूरज की पहली किरणें अपने ऊपर पड़ने दें। इससे एक ताजगी मिलती है और नए साल की शुरुआत पॉजिटिव रहती है।
साल का अंत सिर्फ़ एक तारीख बदलने का मौका नहीं, बल्कि खुद को फिर से जिंदा करने, अपनी एनर्जी को रीसेट करने का वक्त है। जब आप अपने ऑरा और माहौल को साफ करते हैं, तो नए साल में हेल्दी, खुश और हल्का महसूस करते हैं। यही 2026 की असली शुरुआत है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग