31 December Night Remedies : 31 दिसंबर की रात ये 5 उपाय कर लिए, तो 2026 में नेगेटिव एनर्जी पास भी नहीं आएगी

बदलाव की बात करें तो आग से बेहतर कुछ नहीं। सूरज डूबने के वक्त एक दीया या मोमबत्ती जलाएं। अब एक कागज लें और उस पर अपने डर, पछतावे, टॉक्सिक रिश्ते या 2025 की कोई भी दर्दनाक यादें लिख डालें। फिर उस कागज को सावधानी से जला दें। जब वो पूरी तरह राख में बदल जाए, तो मन ही मन कहें, "मैं वो छोड़ता हूं जो अब मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा करने से अंदर की रुकावटें हटती हैं और आपको नया हौसला मिलता है।